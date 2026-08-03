英超｜车路士签阿根廷中场巴高 世界杯曾与比宁咸冲突

车路士再宣布签入新兵，22岁阿根廷中场巴高签下一纸7年合约至2033年。巴高有代表阿根廷出战今夏世界杯，印象令人最深刻一幕是被英格兰的比宁咸打头一刻。

签约7年至2033年

巴高在小保加出道，2024-2025年转投白礼顿后，先后被外借至西维尔和斯特拉斯堡，最终他在白礼顿一季后正式转投斯特拉斯堡。在这一季，他为斯特拉斯堡于各项赛事上阵43场，攻入3球并贡献9个助攻。

巴高由斯特拉斯堡转投车路士。法新社

巴高与比宁咸在世界杯曾经有小衡突。法新社

巴高在小组赛斗约旦后备上阵。法新社

疑言语挑衅 被比宁咸打头

这名22岁中场于今夏世界杯入选阿根廷大军，但仅在小组赛最后一场斗约旦，后备上阵19分钟，其余均坐冷板。他在今届世界杯最令人印象深刻一幕，大概是球队于4强以2：1击败英格兰后入场庆祝，疑以言语挑衅比宁咸后，被后者打头一下。

最终阿根廷在世界杯决赛，加时以0：1不敌西班牙饮恨。根据规定，球员休季最少应获21天休息，预计他将会在完整休息后才与车路士大军会合。