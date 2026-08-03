香港足球盛会2026｜沙比阿朗素忆执教皇马 「留下伤痕，但已愈合」

车路士将于周三晚在香港献技，在启德体育园大战祖云达斯。这是新帅沙比阿朗素首次以车路士领队身份，在香港督师，他回忆去季在皇家马德里的挫折，形容是「留下一道伤痕，但已经愈合」。

沙比阿朗素的一队执教经验始于利华古逊，于2023-2024球季领军以不败姿态赢得德甲，并拿下德国杯。去季，他转投皇家马德里寻找新挑战，但最终仅执教7个月便离任，据报当时他面对星光熠熠的皇马更衣室，在管理方面遇上不少挑战。

沙比阿朗素认为执教皇马「留下伤痕，但已愈合」。路透社

车路士周三将与祖云达斯在香港合演友赛。法新社

车路士访港前最后一场热身赛，以1：2不敌热刺。法新社

反省之余提醒自己向前看

这名西班牙教头忆起去季这段经历，说：「幸运的是，我职业生涯留下的伤痕并不多。所以，好吧，我确实留下了一道伤痕，但它已经愈合了。现在我已经走出来，也充满动力和决心迎接下一个挑战，就像当初接掌皇马时一样。」反省是寻求进步的必经过程，但沙比反省之余还提醒自己向前看，「回望过去，我会吸收成功的地方，也会反思哪些事情做得不好。我对自己非常严格，不断思考哪些地方可以做得更好，因为结果确实没有达到预期。不过，人总要向前看」。

谈建军理念 「个性与成熟取平衡」

阿朗素来到车路士后，在转会市场的动静已看出他的建军理念与「蓝战士」近年方针有别；球队日前官宣签入35岁的韦碧克，36岁的佐敦轩达臣亦势将加盟。阿朗素表示：「一支球队需要在个性与成熟取得平衡；需要有20出头的年轻球员，也需要30岁左右的成熟球员，以及介乎两者之间、处于不同职业阶段的球员。这没有固定公式，而是一种感觉。」而在他的足球哲学中，团队精神比战术更重要，「首先是团队精神，其次才是踢出好足球，最后才是赢得比赛」。