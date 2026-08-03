香港足球盛会2026｜祖云达斯公布大军名单 新兵梅安尼、阿拉积比高域将随队

祖云达斯已经启程前赴香港，预料周一将抵达，并于周三晚与车路士在启德体育园合演友赛。「老妇人」在出发之前宣布连签高路梅安尼和阿拉积比高域，他们将与耶迪斯、麦坚尼等主力一同访港。

梅安尼回归 将穿9号球衣

梅安尼据报以3800万欧元的转会费，由巴黎圣日耳门转投祖云达斯。他曾经于2025年1月外借祖云达斯半季，各项赛事上阵22场，入10球兼贡献3次助攻；他去季再次被PSG外借，这次被借至英超的热刺效力一季，上阵41场入5球兼交出4次助攻。他今次正式转投祖云达斯，将会穿上9号球衣。

梅安尼、阿拉积比高域随队访港。祖云达斯IG

祖云达斯将于周三晚斗车路士。祖云达斯IG

阿拉积比高域由利华古逊加盟祖云达斯。祖云达斯IG

梅安尼2025年曾外借祖云达斯半季。祖云达斯IG

另一新兵是18岁新星阿拉积比高域，他有代表波斯尼亚出战今夏世界杯，并在小组赛3：1击败卡塔尔一役贡献入球，取得该仗最佳球员之外，协助球队锁定以最佳第3名出线创造历史。祖云达斯今晨在官方网站宣布签入这名新星，双方签约5年至2031年。

阿拉积比高域忆淘汰意大利一役

阿拉积比高域与意大利足球的「初接触」，是在3月在世界杯欧洲区外围赛附加赛互射12码淘汰意大利，令意大利连续3届无缘决赛周。阿拉积比高域谈及该仗表示：「那场是精彩一役，他们表现出色，真的是非常难踢。如今能够效力意大利最大球会，是骄傲的泉源，我将要加倍努力令自己进步。」

两名新兵均会随队访港，卢卡迪利、麦坚尼、耶迪斯和干斯卡奥等主力，亦会在香港献技。祖云达斯访港后将会飞赴澳洲，于8月8日斗国际米兰，并在8月11日斗巴勒莫。

祖云达斯访港大军名单

阿拉积比高域（Alajbegovic）

阿瑟（Arthur）

保加（Boga）

基尔臣比尔马（Bremer）

祖安卡巴尔（Cabal）

安迪亚甘比亚素（Cambiaso）

施历（Celik）

法兰斯高干斯卡奥（Conceição）

约拿芬大卫（David）

迪基高里奥（Di Gregorio）

杜格拉斯雷斯（Douglas Luiz）

杜美斯（Durmisi）

费达历高加迪（Gatti）

基尔普捷（Gil Puche）

卡卢路（Kalulu）

莱特基利（Kelly）

高路梅安尼（Kolo Muani）

古普美拿斯（Koopmeiners）

利仙拿（Licina）

文路尔卢卡迪利（Locatelli）

韦斯顿麦坚尼（McKennie）

米历（Milik）

米列迪（Miretti）

拿华（Nava）

奥保阿禾度奥（Oboavwoduo）

奥胡素（Owusu）

佩连（Perin）

宾索利奥（Pinsoglio）

鲁加尼（Rugani）

耶迪斯（Yildiz）

谢高华（Zhegrova）