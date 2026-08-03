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英超前瞻│侯城相隔9年重返英超 无大肆买人预做升降机

足球世界
更新时间：10:00 2026-08-03 HKT
发布时间：10:00 2026-08-03 HKT

新球季英超将于8月21日开锣，本报由今日起一连20日分析各队的来季前景，作最深入分析。本届3支升班马中，相隔9年重返英超的侯城牌面实力最弱，他们又没有大肆增兵，沿用升班班底，做法与近年的卢顿相似，预期难逃升降机的厄运。

与英超豪门身价悬殊

侯城去季取得英冠第6名，并在升班附加赛击败米禾尔和米杜士堡，取得升班资格，自2016至17球季后再次于顶级联赛亮相。该队本身的实力于英冠并不突出，升上英超更明显唔够班，球队总身价只有7770万欧罗，比起倒数第2、另一支升班马高云地利少1亿4300万欧罗，与整个联赛身价最高的曼城相差接近20倍。

预料步卢顿旧路

而且该队没有因为升班而大肆买人，今夏仅签入4位球员，日本中场守田英正和左闸泰加特以自由身来投，门将毕兰特和中场森巴拉奴合共只花费700万欧罗，明显以低成本应对升班，做法与2023至24球季首次升上英超的卢顿一样。当年卢顿维持原本人脚应付顶级联赛，季尾立即做升降班重回英超，侯城预计步其后尘。

侯城现时的26人大军名单中，只有10人有英超比赛经验，多人只是不足10场的过客。球队最具级数的球员是中锋奥利华麦贝利，上季英超共入17球，但他过去于英超上阵96次仅得13球，恐难撑起侯城锋线。

侯城头5轮英超赛程

日期    对手
22/08    曼联(主)
29/08    高云地利(客)
05/09    阿士东维拉(主)
12/09    车路士(客)
19/09    纽卡素(客)

侯城今夏焦点收购

球员    位置    前属球队    转会费(镑)
毕兰特    门将    格拉斯哥流浪    300万
泰加特    左闸    纽卡素    免费
守田英正    中场    士砵亭    免费
森巴拉奴    中场    马里博尔    350万

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