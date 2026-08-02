香港足球盛会2026｜沙比阿朗素期待领车路士来香港献技 祖列尔哈图期待向港球迷展现新帅新战术

「香港足球盛会2026」精采比赛一浪接一浪，车路士及祖云达斯将于 8 月 5 日（星期三）在启德主场馆交手。车路士新领队沙比阿朗素(Xabi Alonso)表示很期待领军来香港献技，并视今场与祖云达斯的友谊赛为新球季最佳备战，务求以精采演出答谢球迷。车路士荷兰籍守将祖列尔哈图(Jorrel Hato)则说球队正在适应新领队的踢法要求，希望球迷可以在今场比赛先睹为快。

车路士新球季换上沙比阿朗素执教，球队完成了澳洲集训之旅，然后周日晚上抵达香港准备参加「香港足球盛会2026」，与祖云达斯在于 8 月 5 日（星期三）在启德主场馆较量。沙比阿朗素以往曾经为另一英超球会上阵，今季改以车路士领队的崭新身份回归。

提及今次香港之旅，沙比阿朗素强调球队十分重视此行，认为是与球迷交流的好机会：「对于车路士来说，前往香港与热情球迷互动，将会是非常宝贵的经历。无论我们走到哪里，都能感受到球迷对于车路士的支持和热情。亚洲球迷经常熬夜到凌晨观看车路士比赛，我们对此非常感激，急不及待地想在香港向大家表达谢意。」

沙比阿朗素说另一个重点是和祖云达斯交手，为新一季英超备战：「我们非常期待在启德主场馆与祖云达斯交手。季前赛是每支球队在新球季开始前的最后备战，今次香港足球盛会，正好提供最佳机会让我们与欧洲顶级球会交手。我们期待与祖云达斯踢一场精彩比赛，以此来答谢球迷支持。」

祖列尔哈图：沙比阿朗素战术很聪明

祖列尔哈图从未来过香港，除了想探索香港饮食及风景之外，他说最重要仍然是落场比赛：「启德主场馆设施一流，球员在良好场馆内比赛会更有动力，自己也期待在五万位球迷打气声之下踢一场精采比赛。我也听过香港的车路士球迷很热情，很想在他们面前献技。」