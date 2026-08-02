Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

奥迪足球峰会2026｜阿士东维拉推出香港限定版球衣 可特制繁体中文球员名

足球世界
更新时间：16:54 2026-08-02 HKT
发布时间：16:54 2026-08-02 HKT

阿士东维拉即将访港参加「奥迪足球峰会2026」，周五（7日）将在香港启德体育园主场馆对阵拜仁慕尼黑，上演强强对决。而维拉的球衣赞助商Adidas周日（8月2日）在社交媒体adidashk发布「阿士东维拉访港限定烫印球衣」，不但有限定的香港刺绣徽章，可烫印的球员包括屈坚斯、干沙、麦坚等，球衣背部更印有球员姓名的中文译名，可谓诚意满满。

这支英超强队在周一的友谊赛以3：1击败印尼明星队Indonesia XI，将于周二与泰超球队巴吞联交手，之后就会访港，周五与德甲拜仁慕尼黑在启德主场馆较量。

为访港推出特别版球衣

维拉为今次访港之旅推出特别版烫字球衣，以酒红色为底色，正面正中是访港特别版烫印徽章，左边是一条盘旋的中式祥龙，右边则是代表维拉的标志性英国雄狮，两者相互对峙。球衣背面还可以特制球员的繁体中文姓名。

可供烫印指定球员名单：

•⁠ ⁠7 麦甘尼
•⁠ ⁠11 屈坚斯
•⁠ ⁠14 托利斯
•⁠ ⁠2 卡殊
•⁠ ⁠3 连迪洛夫
•⁠ ⁠4 干沙
•⁠ ⁠10 布安迪亚

最Hit
尖沙咀酒吧血案│胜和头目「左口」被捕 累计12人落网
00:59
尖沙咀酒吧血案│胜和头目「左口」被捕 累计12人落网
突发
6小时前
周星驰胞姊周文姬激罕现身 代弟出席《少林足球》师兄弟聚会 被封星爷最信赖女人
00:48
周星驰胞姊周文姬激罕现身 代弟出席《少林足球》师兄弟聚会 被封星爷最信赖女人
影视圈
9小时前
潘芳芳20岁独子罕露面与妈妈似饼印 留学加拿大因父母关系拒入娱乐圈
潘芳芳20岁独子罕露面与妈妈似饼印 留学加拿大因父母关系拒入娱乐圈
影视圈
3小时前
谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴  钟镇涛、苗侨伟超有型到贺  佘诗曼饮到面红红
谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴  钟镇涛、苗侨伟超有型到贺  佘诗曼饮到面红红
影视圈
2小时前
「白海豚」三度眼壁置换维持超台强度 天文台揭对华南影响 准风暴「鲸鱼」恐被「拖出海」吞噬
00:59
「白海豚」三度眼壁置换维持超台强度 天文台揭对华南影响 准风暴「鲸鱼」恐被「拖出海」吞噬
社会
7小时前
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
时事热话
5小时前
大埔大美督三项铁人赛 男子疑遇溺失踪7小时 消防救起送院抢救
01:56
大埔大美督三项铁人赛 男子疑遇溺失踪7小时 消防救起送院抢救
突发
2小时前
86岁刘诗昆2岁囝囝首登国际舞台 无惧战火举家赴俄萌爆合奏 一对仔女遗传神基因
86岁刘诗昆2岁囝囝首登国际舞台 无惧战火举家赴俄萌爆合奏 一对仔女遗传神基因
影视圈
18小时前
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
饮食
2026-08-01 11:00 HKT
隐形有钱人混入职场 老板世侄女做接待员 连串富贵举动吓窒同事 网民大爆「贴钱打工」奇人奇事｜Juicy叮
隐形有钱人混入职场 老板世侄女做接待员 连串富贵举动吓窒同事 网民大爆「贴钱打工」奇人奇事｜Juicy叮
时事热话
7小时前