奥迪足球峰会2026｜阿士东维拉推出香港限定版球衣 可特制繁体中文球员名

阿士东维拉即将访港参加「奥迪足球峰会2026」，周五（7日）将在香港启德体育园主场馆对阵拜仁慕尼黑，上演强强对决。而维拉的球衣赞助商Adidas周日（8月2日）在社交媒体adidashk发布「阿士东维拉访港限定烫印球衣」，不但有限定的香港刺绣徽章，可烫印的球员包括屈坚斯、干沙、麦坚等，球衣背部更印有球员姓名的中文译名，可谓诚意满满。

这支英超强队在周一的友谊赛以3：1击败印尼明星队Indonesia XI，将于周二与泰超球队巴吞联交手，之后就会访港，周五与德甲拜仁慕尼黑在启德主场馆较量。

为访港推出特别版球衣

维拉为今次访港之旅推出特别版烫字球衣，以酒红色为底色，正面正中是访港特别版烫印徽章，左边是一条盘旋的中式祥龙，右边则是代表维拉的标志性英国雄狮，两者相互对峙。球衣背面还可以特制球员的繁体中文姓名。

可供烫印指定球员名单：

•⁠ ⁠7 麦甘尼

•⁠ ⁠11 屈坚斯

•⁠ ⁠14 托利斯

•⁠ ⁠2 卡殊

•⁠ ⁠3 连迪洛夫

•⁠ ⁠4 干沙

•⁠ ⁠10 布安迪亚