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英超│夏兰特地中海度假遇米高佐敦 上载合照霸气称「无需图片说明」

足球世界
更新时间：14:45 2026-08-02 HKT
发布时间：14:45 2026-08-02 HKT

于美加墨世界杯人气急升的挪威神锋艾宁夏兰特，继续享受他的地中海之旅，叉足电迎接新球季。此子近日于法国南部海岸享受阳光与海滩时，巧遇篮球之神米高佐敦，夏兰特随即于个人社交媒体上载两人的合照，并霸气配文指「无需图片说明」。网民亦热议这张跨界别合照，上载仅两日就吸引逾274万人点赞。

夏兰特享受地中海之旅

艾宁夏兰特带领挪威历史性跻身世界杯8强后，就放暑假消除疲倦，调整身心迎接新球季，没有随曼城东来香港参加「香港足球盛会2026」，预计他在蓝月完成亚洲之旅返回英国后，才与大军会合重投工作。这名人气爆升的26岁中锋近日享受地中海之旅，近日与哥哥和友人沿着法国南部海岸线游玩，登上豪华游艇出海，巧遇正进行年度夏季邮轮之旅的NBA传奇球星米高佐敦。

与佐敦合照配文「无需图片说明」

两位体坛巨星难得遇上，来一幅跨界别合照，夏兰特穿黑衫白裤，佐敦则穿白衫卡其色裤，一黑一白非常抢眼。夏兰特随后于社交媒体上载二人的合照，配文写「无需图片说明」，短短2日已吸引逾274万人点赞，并有3万人留言。

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