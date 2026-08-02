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美职│卡斯米路主场首秀遇灾难演出 摆乌龙兼领黄牌 国际迈亚密6连胜告终

足球世界
更新时间：13:49 2026-08-02 HKT
发布时间：13:49 2026-08-02 HKT

卡斯米路(Casemiro)周六首次为新东家国际迈亚密于主场出战，在美职斗下游球队哥伦布机员。这名34岁巴西中场踢足90分钟但交出灾难性演出，多次失误又摆乌龙，还领取黄牌兼13次失去控球权，球队最终仅赛和2:2，联赛6连胜走势告一段落。

主场首秀送乌龙

上场卡斯米路首次披起国际迈亚密球衣，率队作客1:0击败CF蒙特利尔，岂料相隔6日再次出场，首度于球队主场Nu球场出赛，录得灾难性演出。此子于34分钟先在后场传送失误，被敌将截到皮球再策动反击，他随即移入禁区补位，却不慎将对方的传中球踢入己队球门，以「一己之力」令球队被逼和1:1。到82分钟，他又领取黄牌，最终国际迈亚密被机员逼和2:2，联赛6连胜走势告终。

 

美斯世杯后首上阵同样表现差

卡斯米路整场还13次失去控球权，传球成功率亦只有83.8%，就算他有12次防守贡献，包括3次解围、2次拦截、3次封阻射门和4次夺国球权也好，媒体今场对他的评分仅得5.78分，是全队评分最低一人。而美斯今场亦后备出场37分钟，是世界杯后首次披甲，4次射门都无功而还，评分只有5.90分，是全队并列第2低。
 

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