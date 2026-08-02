英超│约罗连续3场友赛做右闸 新季或转型 指「想踢中坚」但愿意为曼联改造

曼联周六于瑞典友赛马德里体育会，凭锋将麦比奥莫梅开二度反胜2:l，头3场热身赛收录2胜1负。该队中坚约罗(Leny Yoro)在这3仗中均正选踢右闸，新球季或转型改任右后卫，他矢言自己只是替工，而且仍然偏爱踢中坚，但如果球队需要都乐于改造，最重要让主教练卡域克有更多选择。

约罗3场友赛都踢右闸

连同今场反胜马体会，约罗今季3场友赛都正选出场踢右闸，而且表现不俗。由于队内两名正宗右后卫达洛治和马沙拉奥未归队，约罗出任此位置有客串意味，但球队左闸人手不足，上述两人有机会在新球季被调往左路做替工，约罗踢右闸的机会高。对此他表示：「其实我主要还是踢中坚，只是因为达洛治和马沙拉奥还未来，我才踢右闸。我只时临时踢3场右后卫，本身我还是更偏受踢中坚。」

为出场愿意接受改造

此子续指如果自己能踢多个位置，对球队调动有帮助，所以不介意转型：「如果我能胜任两个，甚至乎三个位置，对球队是很好的帮助。我最享受还是在球场比赛，所以如果踢右闸交好表现，我没有问题。」