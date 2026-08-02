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拜仁慕尼黑公布亚洲行名单 纽亚、甘美治、路易斯迪亚斯将随队访港(附完整名单)

足球世界
更新时间：12:42 2026-08-02 HKT
发布时间：12:42 2026-08-02 HKT

德国班霸拜仁慕尼黑展开季前亚洲之旅，先到南韩再访香港。拜仁周六公布26人亚洲行名单，早前参加世界杯的门将纽亚、中坚金玟哉、右闸甘美治、锋将路易斯迪亚斯悉数随队，有望在周五于启德主场馆对阿士东维拉时披甲献技。

拜仁公布26人亚洲行名单

拜仁周六公布今次亚洲行的26人名单，已归队的主将全部在阵，包括德国门将纽亚、右闸甘美治、中坚庄拿芬泰希和柏夫洛域，同样在早前参加世杯的南韩中坚金玟哉、哥伦比亚翼锋路易斯迪亚斯、日本守将伊藤洋辉、奥地利中场干拉特赖马亦在名单上。至于头号球星哈利卡尼、翼锋米高奥利斯、中坚乌柏美卡奴和新援沙利巴仍未归队而缺阵；基拿比、穆斯亚拿、阿方素戴维斯等人因伤亦没有随队东来。

拜仁公布26人亚洲行名单。拜仁慕尼黑官网截图
拜仁公布26人亚洲行名单。拜仁慕尼黑官网截图

纽亚、甘美治、路易斯迪亚斯将随队访港

这支德甲确霸已启程前往南韩，将于周二(4日)与韩职球队济州SK，之后就会转赴香港，周五(7日)与英超阿士东维拉在启德主场馆交手。而拜仁亦为今次亚洲行推出特别版印字球衣，对济州SK的印字由南韩艺术家权度希设计，参考韩国传统纸艺Gime，包含太阳和月亮的元素，呈现出宁静的视觉风格。

为亚洲行推出特别版印字球衣

至于在启德对维拉一仗的特别版印字，由本地艺术家Kristopher Ho设计，以传统吉祥物和护身符为主要元素，设计包含中国传统十二生肖，以及龙和凤凰等神话中的祥瑞形象。

门将：纽亚、乌列治、普达史迪比、乌比治
后卫：金玟哉、庄拿芬泰希、尼敦布朗、伊藤洋辉、沙查保尔、祖薛史域尼锡、添宾达、菲腊比柏域、文奴巴
中场：甘美治、汤比斯卓夫、祖奥包连夏、阿利祖伊巴谦莫域、干拉特赖马、阿历山大柏夫洛域、菲腊比查维斯、美干卡度素、巴拉尼戴耶、迪拉路维利
前锋：路影斯迪亚斯、阿文度施比、艾斯苏姆

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