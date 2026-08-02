香港足球盛会2026｜当拿隆马随队访港顺路游香港 食烧味访天后庙最爱行街市

近日曼城访港参与香港足球盛会，门将当拿隆马（Gianluigi Donnarumma）随队来港，备战国际米兰的赛事之余，亦不忘顺带体验香港风土人情。根据曼城官方社交媒体发布的影片，当拿隆马在本地持牌导游带领下，品尝烧味、参观油麻地天后庙、并走访传统湿街市。导游其后在社交媒体发文透露，当拿隆马最喜爱的景点是新填地街街市，因为那里让他回想起家乡类似的街道市集。

雨天无碍游港兴致

曼城于周三（29日）抵港，在周六与国际米兰对决前夕，当拿隆马并未闲著。从曼城发布的影片可见，虽遇上雨天，当拿隆马穿著球队的运动外套、撑著雨伞，悠闲地游访大街小巷。学揸筷子时，他神情相当认真；除了品尝烧鹅与烧肉，还走进油麻地的天后庙参观。

见当拿隆马走访街市时，他边拿著手机拍摄，边向导游发问，一脸好奇。在街道上遇到拿著球衣前来合照、索取签名的年轻球迷，他也相当亲民，全程笑容灿烂，看来十分享受这躺旅程。

导游发Threads现身解码

为当拿隆马导览结束后，该导游也在自己的Threads账号（dearesthongkong）发文，坦言这次带他的旅程虽然时间不长，但她仍相当紧张。游览结束后，她问当拿隆马最喜欢哪个景点，他回答是新填地街街市，因为家乡也有类似的街头市集，令他倍感亲切。导游也透露，当拿隆马本人和团队都非常友善，她很感谢有机会带他游览香港。