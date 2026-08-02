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香港足球盛会2026│韦碧克、梅迪历赶赴香港与车路士会合 蓝狮大军今抵港

足球世界
更新时间：11:06 2026-08-02 HKT
发布时间：11:06 2026-08-02 HKT

车路士周六于澳洲友赛不敌热刺后，今日将会抵达香港，准备周三(5日)「香港足球盛会2026」对意甲劲旅祖云达斯。而周六落实加盟车路士的长青前锋韦碧克，以及近日获撤销4年禁药停赛令立即复出的锋将梅迪历，亦已出发赶赴香港，与蓝狮大军会合。

车路士今日抵达香港

周六车路士于澳洲悉尼上演第2场季前热身赛，以1:2不敌热刺。大军之后离开澳洲，转到香港继续季前亚洲之旅，周三将于启德主场馆面对祖云达斯，大军今日将会飞抵香港。蓝狮早前公布了27人亚洲之旅名单，还有两位球员将会在香港与大军会合，分别是前锋韦碧克和锋将梅迪历。

韦碧克、梅迪历已启程来港会合大军

35岁的韦碧咸周六落实加盟车路士，双方签约2年，据报转会费为500万镑。此子在英国伦敦完成转会手续后，立即启程前往香港与大军会合，由于他来投前一直参与白礼顿的操练，并曾在友赛上阵，预计他有机会于「香港足球盛会」披甲，尽早与队友建立默契。

韦碧克有望上阵斗祖云达斯

而获撤销4年禁药停赛令立即复出的梅迪历，亦已出发来港加入大军，主教练沙比阿朗素表示：「梅迪历将在香港与球队会合，但他的融入将是缓慢的过程。毕竟长期独自训练非常艰难，球队会给予他充分的支持。」这名乌克兰快翼料短时间内不会披起蓝狮球衣。

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