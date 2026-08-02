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香港足球盛会2026｜沙比阿朗素证梅迪历将随队 「让他重新感受是车路士一分子」

足球世界
更新时间：07:23 2026-08-02 HKT
发布时间：07:23 2026-08-02 HKT

因禁药案被停赛的车路士翼锋梅迪历，日前获解禁可即时复出。「蓝战士」大军即将访港，领队沙比阿朗素证实这名乌克兰球员将会前赴香港，「希望他重新感受到自己是球队一分子」。

「需从败仗中学习」

车路士在访港前最后一场友赛，于澳洲以1：2不敌热刺。沙比阿朗素赛后表示：「这场比赛节奏激烈、具竞争性。输波绝对不是我们想要的结果，但这毕竟是季前热身赛⋯⋯我们需要从中学习，有哪些地方可以改善、哪些地方做得不错，以及了解球队目前所处的位置。」

车路士踢多个下不敌热刺。法新社
车路士踢多个下不敌热刺。法新社
沙比阿朗素希望梅迪历获得支持。法新社
沙比阿朗素希望梅迪历获得支持。法新社
梅迪历将随队访港。法新社
梅迪历将随队访港。法新社

「盼梅迪历得到所有人支持」

沙比阿朗素又谈到日前解禁的梅迪历，透露这名乌克兰球员将会访港。阿朗素说：「替他感到高兴；我们大概无法真正理解，这段时间他经历了什么，以及他此刻的感受。我们希望他重新感受到自己是球队的一分子，因为他已经独自训练了很长一段时间。我们希望他能得到所有人的支持，包括球会、队友及教练团，而这个过程肯定需要时间。」

至于热刺领队迪沙比，亦曾与梅迪历在萨克达共事。迪沙比在赛后记者会亦有谈及梅迪历：「他是很可爱的人，也是非常出色的球员。我希望他能够在新球季证明自己的能力，弥补过去两年所承受的一切痛苦。」

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