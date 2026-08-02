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英超｜车路士两年未派30岁以上球员上阵 官宣签入35岁韦碧克

足球世界
更新时间：07:09 2026-08-02 HKT
发布时间：07:09 2026-08-02 HKT

车路士终于官方宣布，由白礼顿签入35岁英格兰前锋韦碧克，转会费未有公开。韦碧克形容能够加盟车路士「深感荣幸，仍然充满斗志，准备好为球队倾尽全力」。

上次买26岁以上球员是4年前

这是车路士近年罕有地收购年长球员；「蓝战士」上一次为26岁以上球员支付转会费，已是4年前从巴塞隆拿签入奥巴美扬；至于上一次在正式比赛派遣30岁以上球员上阵，则是两年前。新帅沙比阿朗素希望为阵容增添经验，除了韦碧克，预料日前与宾福特提早解约的佐敦轩达臣亦会加盟。

韦碧克正式加盟车路士。韦碧克IG
韦碧克正式加盟车路士。韦碧克IG
35岁的韦碧克可为车路士年轻阵容带来经验。韦碧克IG
35岁的韦碧克可为车路士年轻阵容带来经验。韦碧克IG
韦碧克正式转投车路士。韦碧克IG
韦碧克正式转投车路士。韦碧克IG

「已准备好为车路士倾尽全力」

韦碧克表示：「当知道车路士对我有兴趣时，真的感到无比自豪。大家都知道车路士的历史，是以赢得冠军为目标、每个球季都力争成功的球会。能够在这个令人兴奋的时刻，加盟这支伟大的球队，我深感荣幸。」他对于融入球队并不担心：「我认识阵中几名球员，也和主帅有过非常愉快的交流，让我很快便感受到彼此之间的连系。我仍然充满斗志，已经准备好为车路士倾尽全力，希望让车路士上下以及所有球迷感到骄傲。」

韦斯克是曼联青训产品，为一队效力6季后，先后转投阿仙奴和屈福特。他之后于2020年加盟白礼顿共效力6季，年龄的增长不但没令他表现下滑，反而更见成熟，为白礼顿于各项赛事上阵201场，入51球并贡献18次助攻。

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