友赛｜杜文传射建功 佐利斯开斋 阿仙奴4：1挫基罗纳

阿仙奴在西班牙加泰罗尼亚正式展开季前热身赛，凭16岁的杜文传射建功，以及新兵佐利斯开斋，以4：1击败基罗纳。

「兵工厂」日前与米尔顿凯恩斯进行闭门练习赛，最终以3：0击败对方。今晨，阿仙奴正式展开第一场季前热身赛，杜文全场表现抢眼，几乎参与球队所有具威胁攻势。开赛后，他先以一次精彩转身摆脱防守，再送出精准直线，助攻夏维斯冷静射破马体会大门。今夏加盟的佐利斯今场亦有出色演出，他在30分钟的射门省中敌卫改变方向破网，助球队扩大领先优势至2：0完半场。

阿仙奴击败基罗纳。阿仙奴IG

杜文传射建功。阿仙奴IG

佐利斯射入加盟第一球。阿仙奴IG

换边后，基罗纳一度看到反扑希望。阿拿奥马天尼斯接应角球头槌破网，为主队追近至1：2。但阿仙奴仅3分钟后再次拉开比数，杜文在禁区外一记劲射破网，助阿仙奴领先至3：1。55分钟，加比尔捷西斯把握对手解围不远，在禁区顶附近截得皮球射破网，为阿仙奴锁定4：1胜局。阿仙奴下一场热身赛，将于周三移师于爱尔兰斗贝迪斯。

阿迪达赞佐利斯快速适应

领队阿迪达赛后盛赞杜文和佐利斯。谈到杜文时，他表示：「我们一直知道杜文有能力，希望他能更加稳定，而他今天表现非常出色。」阿迪达亦相当满意佐利斯的表现：「他已经和队友建立起良好的默契，我相信大家一定会喜欢他。他是非常直接的球员，眼中只有球门，亦很擅长与队友配合。他的工作态度同样令人印象深刻。渴望证明自己。」