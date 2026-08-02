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友赛｜麦比奥莫梅开二度 曼联2：1反胜马德里体育会

足球世界
更新时间：06:42 2026-08-02 HKT
发布时间：06:42 2026-08-02 HKT

曼联在瑞典与马德里体育会合演友赛，凭借麦比奥莫下半场梅开二度，以2：1反胜马德里体育会。领队卡域克赛后表示满意球队表现，「很高兴看到球员之间相处自然」。

15岁JJ加比尔首次上阵

马体会于5分钟便打开纪录，一次短角球，奥迪斯左路内弯传球，队友未能接应，反而干扰了曼联门将汤希顿的判断，皮球直入远柱。不过，曼联其后逐渐控制战局，半场虽以0：1落后，但下半场成功反胜。麦比奥莫先于53分钟主射12码中鹄，为曼联扳平1：1。74分钟，积克费查在右路逼抢夺回控球权，造就麦比奥莫梅开二度，协助曼联以反胜2：1马体会。值得一提的是，曼联15岁小将JJ加比尔首次为一队上阵。

曼联以2：1反胜马体会。曼联IG
曼联以2：1反胜马体会。曼联IG
曼联下一场热身赛将斗巴黎圣日耳门。曼联IG
曼联下一场热身赛将斗巴黎圣日耳门。曼联IG
曼联后防先失守，但最终反胜马体会。曼联IG
曼联后防先失守，但最终反胜马体会。曼联IG
JJ加比尔首次为曼联一队上阵。曼联IG
JJ加比尔首次为曼联一队上阵。曼联IG

卡域克满意球队团结有凝聚力

卡域克赛后对球队表现感到满意：「我很享受这场比赛。很多希望改善的地方，都有不错的表现，延续了过去7个月建立的基础。虽然我们距离理想状态，还有一段距离，但今场有很多值得肯定的地方。」卡域克认为曼联的凝聚力是球队的优势：「很高兴看到球员之间相处自然，彼此享受一起比赛。整体而言，我们作为一支球队表现得很强，而年轻球员后备上阵后也带来了影响力。」

曼联下一场友赛将硬撼巴黎圣日耳门，「红魔」今场斗马体会维持没有球员受伤，卡域克认为「我们一直要平衡球员该承受多少训练量，以及需要保留多少体能。球员目前的状况很好，这也是成长和发展的一部分」。他又认为经过休季，「球员做到我们的要求，这样的表现令人欣慰」。

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