香港足球盛会2026｜祖云达斯出特别版波衫 将首穿中文名球衣

祖云达斯将于周三晚上，在启德体育园与车路士合演友赛。「老妇人」在官方网站宣布，推出香港友赛特别版球衣，球员将穿起印上中文名字的球衣。

祖云达斯将在香港友赛穿上特别版球衣。法新社

祖云达斯球员将首次穿上中文名字波衫。祖云达斯官网

祖云达斯周三晚将与车路士合演友赛。法新社

霓虹招牌作为设计发想

球迷在指定门市和网上商店，均可以购买这款限定球衣。祖云达斯在官方网站介绍，这件特别版球衣以香港特色的霓虹招牌作为设计发想，名字和号码均采用了鲜明的萤光粉红色，「向这座城市最具代表性的文化及视觉象征之一致敬」。网上官方商店展示了基兰耶迪斯、法兰斯高干斯卡奥、麦坚尼、卢卡迪利、卡夫兰杜林和比尔马的中文名版球衣。

「融合欧洲足球传统与香港文化元素」

祖云达斯将是事隔10年后再次访港，周三斗车路士一役，将是祖云达斯球员首次穿上印有中文名字的球衣作赛。这支意甲班霸形容球衣「融合欧洲足球传统与香港本地文化元素，为球迷带来专为今次夏季盛事打造、别具意义的纪念。」