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友赛｜车路士访港前斗热刺 踢多一人下被绝杀输1：2

足球世界
更新时间：03:45 2026-08-02 HKT
发布时间：03:45 2026-08-02 HKT

车路士在访港前，与伦敦宿敌热刺在澳洲合演热身赛。「蓝战士」在下半场大部份时间踢多个下，被热刺的李察利臣于92分钟绝杀，最终以1：2落败。

东拿利开斋

两军在今夏的转会窗都非常活跃，其中热刺今仗于21分钟凭以1亿镑转会费加盟的东拿利先开纪录，他接应队友右路横传第一时间起脚，省中人改变方向入网，攻入他加盟后的第一球，热刺领先1：0。4分钟后，车路士就凭艾斯达华奥接应左路传中，头槌破门追平1：1。两军半场各一言和。

丹素领红 李察利臣92分钟绝杀

热刺换边后仅4分钟便踢少个，奇云丹素控球失误，皮球被后上的祖奥柏度抢去，丹素从后将对方拉跌，被直接红牌驱逐，热刺余下时间只能十人应战。但车路士有柏度和艾斯达华奥的射门，均被热刺门将坚士基化解；车路士全场4次攻门中目标，与热刺相同。

热刺热身赛4战全胜

车路士更于92分钟失守，热刺则凭一次快速反击完成绝杀。占美当利（Jamie Donley）的射门中柱弹出，李察利臣快一步上前补中，助热刺以2：1绝杀车路士。热刺在热身赛暂时录得4战4胜；车路士则即将访港，将于周三晚在启德体育园与祖云达斯合演友赛。

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