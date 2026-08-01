香港足球盛会2026｜马列斯卡「地标战」败仗但满意球队表现 施美安大赞香港风景偷闲行山

「香港足球盛会2026」周六（1日）于启德主场馆圆满结束，在逾4.2万名球迷见证下，曼城与国际米兰激战赛和1:1，最终在互射12码阶段以1:3落败。虽然未能以胜仗告别香港，但曼城将帅赛后均对球队状态感到满意。主帅马列斯卡大赞一众翼锋表现；而今仗交出助攻的翼锋安东尼施美安则对香港行山径赞不绝口。

马列斯卡满意体能进度

今仗是曼城新主帅马列斯卡的「地标战」，虽然输波，但他在赛后记者会上未有介怀赛果，强调季前热身赛旨在提升状态：「距离首场正式比赛只剩两星期，现在最重要的是提升球员体能，今仗我们收获了很多积极的元素。」今仗曼城战术发挥理想，马列斯卡对此相当满意：「我一直喜欢极具侵略性、敢于在边路一对一突破的翼锋，今天施美安、沙维奥都做得特别好。」至于在下半场入替发挥出色的18岁小将麦卡度（Ryan McAidoo），马列斯卡同样豪不吝啬的赞赏：「他正走在正确的发展道路上。」

此外，针对阵中球星基亚利殊及高华锡近期的转会传闻，马列斯卡回应称：「他们目前仍是曼城的球员。只要他们在这里，我就会尽全力帮助他们发挥出最佳水准。当我们回到曼彻斯特，只要基亚利殊恢复健康，就会与我们一起训练。」总结今次香港之旅，马列斯卡大赞本地球迷热情，无论是公开操练还是比赛日，气氛都令他感到非常高兴。

施美安无惧新季挑战 享受香港行山乐

上半场交出靓助攻的安东尼施美安，赛后受访时心情大靓。他认为十二码落败未能反映球队真实表现：「我们今天踢得非常好，主导了大部分时间，只是未能把握入球机会。」谈及对香港的印象，他更透露自己有抽出时间去「行山」：「香港真的很棒！球迷非常热情。虽然我还没有太多时间到处探索，但我有去行山，这里有很多商店和美丽风景，我非常享受这次旅程。」

展望新球季，施美安强调球队已准备就绪：「新球季肯定会很艰难，但我们不会太在意车路士或利物浦等对手的动向，只会专注自身发挥及与新加盟的球员磨合。」

历高利维斯盼争正选

同场受访的曼城小将历高利维斯（Rico Lewis）则展现出争取上阵的决心。面对新球季阵中的激烈竞争，他谦虚而坚定地表示：「我希望能获得领队的信任，当机会来临时，我必须好好把握并交出好表现。在未来的日子里，我需要不断努力去证明自己。」对于未来发展，他坦言现阶段谈论太多言之尚早，但会时刻为球队做好准备。