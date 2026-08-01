香港足球盛会2026│曼城围攻国际米兰中柱中楣赛和1:1 互射12码落败 42826人入场见证激战

香港足球盛会2026今晚拉开序幕，英超劲旅曼城和意甲班霸国际米兰将于启德主场馆较量，比赛共吸引到42826人入场，十分热闹。两队都踢得十分认真，上半场互有攻守没有欺场，并各入一球赛和1:1。下半场曼城加快比赛速度围攻国米，可惜未能取得入球，双方和1:1，立即互射12码分胜负。蓝月4人主射有3人射失；国米仅得中场大卫法迪斯宴客，这支意甲劲旅于12码大战赢3:1，赢出比赛。

21:31

比赛进入互射12码，曼城头3轮全部射失，国米则有中场大卫法迪斯宴客，另外2人命中。到第4轮，两队都球员都射门，国米于极刑大战赢3:1，顺利赢出。

21:22

香港球证谭炳焕鸣笛完成90分钟，曼城和国米赛和1:1。双方将会立即互射12码分胜负。

21:18

88分钟，曼城左闸艾治洛利落底线左路传中，远柱的麦艾度右脚撞射被接实。

21:14

85分钟，曼城继续围攻国米。麦艾度再度于右路发难，杀入禁区窄角度右脚施射，被国米后备门将普维度救出。

21:09

80分钟，曼城再由麦艾度于右路策动攻势，他切入中路左脚射门，同样斜出。此子短短3分钟内已起脚3次。

21:08

79分钟，麦艾度再度展示个人技术，在右路扭入禁区再左脚地波射远柱，可惜中弹出。

21:07

曼城超新星麦艾度换入后表现出色，右路切入中路再左脚射远柱，可惜斜出。

21:05

曼城翼锋沙云奴于左路连过两关起右脚施射，可惜高出无功而还。

20:59

69分钟，表现渐入佳境的曼城翼锋沙云奴再度以技术拉扯国米防线，再妙传予队友历高利维士。后者杀入禁区起脚，可惜欠缺力度和角度，被国米门将接实。

20:54

65分钟，曼城于进攻右路开出角球，国米门前一片混乱，左闸艾治洛利快射中眉弹出。

20:53

曼城继续围攻国米。后备入替的锋线超新星麦艾度右路突破传中，可惜未能交予门前的安东尼施美安。

20:47

59分钟，曼城中场尼高干沙利斯离门25码劲射，可惜斜出。

20:40

52分钟，曼城于国米禁区制造混乱，中坚卡胡辛洛夫施射，被国米锋将比奥艾斯保薛图护空门，未能再度领先。

20:39

曼城之后重新控制战局，历高利维士的射门挡出。

20:33

国米下半场重开后立即抢攻，连环施射威胁曼城门将当拿隆马。中场史坦高域和后备上阵的新星莫斯干尼先后射门，可惜未能取得入球。

20:32

下半场重开，曼城作出4个调动，包括将入波功臣梅巴马换走。国米则换了5人，后防核心巴斯东尼上阵。

20:18

香港球证谭炳焕鸣笛完上半场，曼城和国际米兰赛和1:1。

20:16

曼城右翼沙云奴于上半场末段开始入局，他在右路连过两关落底传中，可是中路的队友未能接应。

20:12

上半场40分钟，双方仍然赛和1:1。两队各入一球后，彼此加强防守并认真比赛，赛程紧凑。

曼城由史坦高域射入，追和1:1。路透社

19:53

22分钟，国米再次突破曼城的越位陷阱，中场阿历辛达史域高域右路推进，劲射被曼城门将基安卢基当拿隆马救出。

19:50

上半场19分钟，国际米兰扳平。左翼卫费达历高迪马高两次左路传中，守将班捷文柏华特撞射得手，双方赛和1:1。

国米于19分钟追和1:1。苏正谦摄

国米于19分钟追和1:1。苏正谦摄

国米于19分钟追和1:1。苏正谦摄

国米于19分钟追和1:1。苏正谦摄

19:49

上半场17分钟，状态大勇的安东尼施美安再次于左路发难，连过国米两米守将后，在禁区内右脚射地波，被对方门将荷西马天尼斯救出。

19:47

上半场15分钟，国米中场阿历辛达史域高域中场甩波，曼城施美安截到皮球后随即于中圈附近笠射，可惜高出。

19:45

上半场14分钟，曼城翼锋安东尼施美安左路发难落底线传中，年轻前锋梅巴马门前无人看管轻松射入。蓝月领先1:0。

安东尼施美安上半场相当活跃。路透社

安东尼施美安上半场相当活跃。路透社

曼城于14分钟先开纪录。路透社

曼城于14分钟先开纪录。路透社

19:39

上半场9分钟，国米门将荷西马天尼斯后场传送失误，曼城翼锋安东尼施美安截到皮球，再交予新星麦富尼，后者劲射被马天尼斯接实。

19:38

上半场8分钟，国米一对翼卫配合。右翼卫安迪迪奥夫内切入中路传予左翼卫费达历高迪马高，后者第一时间抽射斜出。

19:34

上半场4分钟，国米于进攻右路获得角球。左翼卫费达历高达马高左路开出内弯球，中场史坦高域前柱迎顶斜出。

19:32

上半场2分钟，国米右路反击传中，锋将比奥艾斯普薛图门前无人看管，可是他飞尽未能触碰到皮球，错失黄金机会。

19:31

曼城甫开赛即抢攻，仅用了10秒就由翼锋安东尼施美安即搏到角球。

19:28

「香港足球盛会2026」正式揭幕。文化体育及旅游局局长罗淑佩、中国香港足球总会会长贝钧奇等亲临球场，主持击鼓仪式，敲响印有曼城、国际米兰及「香港足球盛会」（HKFF）标志的大鼓，为今晚赛事拉开战幔。

19:25

开波前夕，国米打气区先声夺人！死忠球迷在看台拉起一面印有国米会徽的巨型旗帜（Tifo），由最前排以『人浪式』向看台高处层层传递展开。

国米球迷在看台上拉起一面印有国米会徽的巨型旗帜（Tifo）。杨功煜摄

国米球迷在看台上拉起一面印有国米会徽的巨型旗帜（Tifo）。杨功煜摄

19:20

开赛前半小时，双方球员进场热身惹来全场哄动！两边龙门后的球迷区已被曼城的天蓝与国米的深蓝波衫分别全面占领，现场气氛热烈。

两队球员出场热身，球迷立即起哄。杨功煜摄

两队球员出场热身，球迷立即起哄。杨功煜摄

19:10

世界各地球迷为今场大战到港朝圣。有英国曼城死忠球迷更展开跨国「快闪」行程，专程飞抵香港撑场；而启德主场馆今晚亦因应天气以闭顶形式举行赛事，为不少中外球迷带来全新的观赛体验。

18:40

曼城和国际米兰在开赛前约一小时公布正选名单。蓝月安排多位主力球员正选出场，包括门将基安卢基当拿隆马、中坚卡胡辛洛夫和加华度尔、右闸历高李维士、中场雷恩达斯、翼锋沙云奴及安东尼施美安，人气王菲尔科顿更会戴起队长臂章。

国米同样安排多位主力正选上阵，包括香港球迷熟悉的中场米布达利恩、防守中场尼高路巴利拿、右闸班捷文柏华特、左翼卫费达历高迪马高。而名气最响的土耳其中场查汉奴古，以及中坚巴斯东尼就先任后备。