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香港足球盛会2026‧持续更新│曼城强阵科顿正选做队长 国米米希达利恩同正选

足球世界
更新时间：18:51 2026-08-01 HKT
发布时间：18:51 2026-08-01 HKT

香港足球盛会2026今晚拉开序幕，英超劲旅曼城和意甲班霸国际米兰将于启德主场馆较量，比赛于晚上7时30分开赛。现场所见，下午5时许主场馆外已出现一片「蓝海」，不少球迷分别身穿两队的蓝色球衣，为爱队打气，亦有不少人在「香港足球盛会」的海报前打卡合照。

18:40

曼城和国际米兰在开赛前约一小时公布正选名单。蓝月安排多位主力球员正选出场，包括门将基安卢基当拿隆马、中坚卡胡辛洛夫和加华度尔、右闸历高李维士、中场雷恩达斯、翼锋沙云奴及安东尼施美安，人气王菲尔科顿更会戴起队长臂章。

国米同样安排多位主力正选上阵，包括香港球迷熟悉的中场米布达利恩、防守中场尼高路巴利拿、右闸班捷文柏华特、左翼卫费达历高迪马高。而名气最响的土耳其中场查汉奴古，以及中坚巴斯东尼就先任后备。

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