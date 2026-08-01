香港足球盛会2026‧持续更新│曼城、国际米兰互相抢攻 半场赛和1:1

香港足球盛会2026今晚拉开序幕，英超劲旅曼城和意甲班霸国际米兰将于启德主场馆较量，比赛于晚上7时30分开赛。现场所见，下午5时许主场馆外已出现一片「蓝海」，不少球迷分别身穿两队的蓝色球衣，为爱队打气，亦有不少人在「香港足球盛会」的海报前打卡合照。

20:18

香港球证谭炳焕鸣笛完上半场，曼城和国际米兰赛和1:1。

20:16

曼城右翼沙云奴于上半场末段开始入局，他在右路连过两关落底传中，可是中路的队友未能接应。

20:12

上半场40分钟，双方仍然赛和1:1。两队各入一球后，彼此加强防守并认真比赛，赛程紧凑。

曼城由史坦高域射入，追和1:1。路透社

19:53

22分钟，国米再次突破曼城的越位陷阱，中场阿历辛达史域高域右路推进，劲射被曼城门将基安卢基当拿隆马救出。

19:50

上半场19分钟，国际米兰扳平。左翼卫费达历高迪马高两次左路传中，中场阿历辛达史域高域撞射得手，双方赛和1:1。

国米于19分钟追和1:1。苏正谦摄

国米于19分钟追和1:1。苏正谦摄

国米于19分钟追和1:1。苏正谦摄

国米于19分钟追和1:1。苏正谦摄

19:49

上半场17分钟，状态大勇的安东尼施美安再次于左路发难，连过国米两米守将后，在禁区内右脚射地波，被对方门将荷西马天尼斯救出。

19:47

上半场15分钟，国米中场阿历辛达史域高域中场甩波，曼城施美安截到皮球后随即于中圈附近笠射，可惜高出。

19:45

上半场14分钟，曼城翼锋安东尼施美安左路发难落底线传中，年轻前锋梅巴马门前无人看管轻松射入。蓝月领先1:0。

安东尼施美安上半场相当活跃。路透社

安东尼施美安上半场相当活跃。路透社

曼城于14分钟先开纪录。路透社

曼城于14分钟先开纪录。路透社

19:39

上半场9分钟，国米门将荷西马天尼斯后场传送失误，曼城翼锋安东尼施美安截到皮球，再交予新星麦富尼，后者劲射被马天尼斯接实。

19:38

上半场8分钟，国米一对翼卫配合。右翼卫安迪迪奥夫内切入中路传予左翼卫费达历高迪马高，后者第一时间抽射斜出。

19:34

上半场4分钟，国米于进攻右路获得角球。左翼卫费达历高达马高左路开出内弯球，中场史坦高域前柱迎顶斜出。

19:32

上半场2分钟，国米右路反击传中，锋将比奥艾斯普薛图门前无人看管，可是他飞尽未能触碰到皮球，错失黄金机会。

19:31

曼城甫开赛即抢攻，仅用了10秒就由翼锋安东尼施美安即搏到角球。

19:28

「香港足球盛会2026」正式揭幕。文化体育及旅游局局长罗淑佩、中国香港足球总会会长贝钧奇等亲临球场，主持击鼓仪式，敲响印有曼城、国际米兰及「香港足球盛会」（HKFF）标志的大鼓，为今晚赛事拉开战幔。

19:25

开波前夕，国米打气区先声夺人！死忠球迷在看台拉起一面印有国米会徽的巨型旗帜（Tifo），由最前排以『人浪式』向看台高处层层传递展开。

国米球迷在看台上拉起一面印有国米会徽的巨型旗帜（Tifo）。杨功煜摄

国米球迷在看台上拉起一面印有国米会徽的巨型旗帜（Tifo）。杨功煜摄

19:20

开赛前半小时，双方球员进场热身惹来全场哄动！两边龙门后的球迷区已被曼城的天蓝与国米的深蓝波衫分别全面占领，现场气氛热烈。

两队球员出场热身，球迷立即起哄。杨功煜摄

两队球员出场热身，球迷立即起哄。杨功煜摄

19:10

世界各地球迷为今场大战到港朝圣。有英国曼城死忠球迷更展开跨国「快闪」行程，专程飞抵香港撑场；而启德主场馆今晚亦因应天气以闭顶形式举行赛事，为不少中外球迷带来全新的观赛体验。

18:40

曼城和国际米兰在开赛前约一小时公布正选名单。蓝月安排多位主力球员正选出场，包括门将基安卢基当拿隆马、中坚卡胡辛洛夫和加华度尔、右闸历高李维士、中场雷恩达斯、翼锋沙云奴及安东尼施美安，人气王菲尔科顿更会戴起队长臂章。

国米同样安排多位主力正选上阵，包括香港球迷熟悉的中场米布达利恩、防守中场尼高路巴利拿、右闸班捷文柏华特、左翼卫费达历高迪马高。而名气最响的土耳其中场查汉奴古，以及中坚巴斯东尼就先任后备。