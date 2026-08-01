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英超│热刺与国际米兰达成协议 同意4000万欧罗卖基斯甸罗美路

足球世界
更新时间：17:52 2026-08-01 HKT
发布时间：17:52 2026-08-01 HKT

热刺中坚兼队长基斯甸罗美路(Cristian Romero)离队一事有突破性进展，据报球会和意甲劲旅国际米兰就4000万欧罗的转会费，已达成口头协议，去到最后阶段。消息指这名28岁阿根廷中坚下周就会接受国米体测，完成后签约作实，结束于热刺的4年光景。

热刺、国米同意4000万欧罗转会费

《ESPN》报导，热刺与国际米兰一直就基斯甸罗美路的交易进行谈判，周五有突破性进展，双方口头同意转会费为4000万欧罗，交易终于去到落实阶段。消息指这名仍在休假的28岁中坚，下周就会飞抵意大利米兰接受国米体测，完成后就会签约作实，离开效力了4年的英超赛场，重返意大利球坛。此子之前曾在热那亚、阿特兰大和祖云达斯效力。

罗美路相隔4年重返意甲

知情人士透露，国米欣赏罗美路的经验和防守硬净程度，认为他符合球队的战术需求，打造成防线核心。而热刺收回4000万欧罗的资金，就会进一步调整阵容，在转会窗关闭前作出其他引援行动。

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