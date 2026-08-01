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香港足球盛会2026│鲁宾戴亚斯、纽尼斯、马莫殊抵港会合曼城大军 惟今晚不会出场斗国米

足球世界
更新时间：16:41 2026-08-01 HKT
发布时间：16:41 2026-08-01 HKT

曼城今晚将于启德主场馆对国际米兰，为香港足球盛会2026打响头炮。早前仍未完成假期未有随队的中坚鲁宾戴亚斯、右闸马菲奥斯纽尼斯和前锋马莫殊，今早飞抵香港会合蓝月大军，并随即投入操练。然而3人长途跋涉东来，加上刚复操未有十足状态，主教练马列斯卡表示他们不会在今仗上阵。

3位主将抵港会合大军

葡萄牙孖宝鲁宾戴亚斯和马菲奥斯纽尼斯，以及埃及前锋马莫殊，因为所属的国家队在之前的美加墨世界杯同跻身8强，在曼城大军出发前往香港时仍未归队，所以不在访港名单内。然而3人已结束假期回归，他们随即前往香港会合大军，并在今日(1日)抵达，随即到球队下塌的酒店与队友们会面。从曼城于社交媒体上载的图片所见，3人随即投入训练。

马莫斯抵港会合曼城大军。曼城官方图片
马莫斯抵港会合曼城大军。曼城官方图片
鲁宾戴亚斯和马莫殊抵港后随即投入训练。曼城官方图片
鲁宾戴亚斯和马莫殊抵港后随即投入训练。曼城官方图片
鲁宾戴亚斯东来会合大军。曼城官方图片
鲁宾戴亚斯东来会合大军。曼城官方图片
马菲奥斯纽尼斯亦抵港参加亚洲之旅。曼城官方图片
马菲奥斯纽尼斯亦抵港参加亚洲之旅。曼城官方图片

马列斯卡表示3人不会上阵

然而他们长途跋涉东来，加上刚复操未有十足状态，今仗不会上阵。蓝月主帅马列斯卡昨晚在赛前记者会表示，「鲁宾戴亚斯、马菲奥斯纽尼斯和马莫殊将会抵达，但他们会在早上较后时间才到，所以没有机会参与今场比赛。至于其他人，他们在世界杯后需要放假，然后会慢慢归队。」蓝月完成香港足球盛会后，将会转飞南韩继续季前亚洲之旅，下周三(5日)斗韩职明旦队；9日就对马德里体育会，到时鲁宾戴亚斯、纽尼斯和马莫殊预计会上阵。

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