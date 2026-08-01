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英超│艾迪贺维离任 纽卡素进一步拆骨 古马雷斯、贺尔接近入豪门

足球世界
更新时间：15:40 2026-08-01 HKT
发布时间：15:40 2026-08-01 HKT

纽卡素周五正式宣布主教练艾迪贺维离任，双方结束5年的合作关系。随住这位协助球队打破70年锦标荒的功勋教头离任，喜鹊预计会进一步被拆骨，多位球员心灰意冷有意跟随离队，据报中场核心兼队长般奴古马雷斯将以8500万镑转投阿仙奴，预计下周成事；左闸贺尔亦有望加盟曼联，转会费预期逾6000万镑。

传古马雷斯下周接受阿仙奴体测

周五纽卡素公布艾迪贺维离队的消息，后者在任5年期两度率队取得欧联资格，并在去年夏天勇夺英格兰联赛杯，协助球队打破长达70年的本土赛事锦标荒，成为喜鹊功勋教头。然而球会近两季不断卖走主力令他萌生去意，今夏已有安东尼哥顿和辛度东拿利离队，加上队长般奴古马雷斯亦他投在即，最终决定辞职结束于纽卡素的5年任期。

贺尔或以6000万镑投曼联

在贺维确定离开后，据报多位主力想跟随离队。巴西《环球体育》报导，阿仙奴将转会费加至8500万镑后，纽卡素终同意放售古马雷斯，后者预计于下周接受体测，随后签约完成入「厂」手续。而左闸贺尔亦向球会管理层表明，想离开加盟曼联，寻求更上一楼。知情人士透露，喜鹊虽无意出售他，但了解其意愿后，如果红魔出价6000万镑或以上，就会同意放人。

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