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西甲│皇马向云尼斯奥斯发最后通碟 续约、离队二拣一 阿仙奴趁乱斟介

足球世界
更新时间：15:01 2026-08-01 HKT
发布时间：15:01 2026-08-01 HKT

西班牙媒体《马卡报》周五报导，皇家马德里已向阵中巴西前锋云尼斯奥斯祖利亚(Vinicius Junior)的经理人团队发出最后通碟，要么续约留队，否则就会在今夏被挂牌出售，球队新帅摩连奴亦配合会方行动，上任后未与此子面谈。正当双方关系跌入冰点之际，一直青睐这名26岁翼锋的阿仙奴趁乱接触他，并就个人条款达成一致，下一步将会向银河舰队出价抢人。

云尼斯奥斯要求加薪和巨额签纸费被拒

云尼斯奥斯与皇马的合约到明年夏天届满，双方的续约谈判已持续数个月，一直未能就薪酬达成共识。知情人士指此子目前连同奖金的的年薪为1850万欧罗，已接近球会设定的2000万欧罗上限，他希望有明显的加幅。同时他亦想获得高额签纸费，可是会方以续约与自由身球员加盟的情况不同而婉拒，谈判陷入僵局。

摩连奴已约见全队 独欠云尼斯奥斯

《马卡报》报导皇马拒绝打破现有的薪金体系，认为已在目前的框架下给予他最高报价，条款已体现他在过去8年为球队作出的贡献。报导还指，银河舰队已向云尼斯奥斯的团队发出最后通碟，要么接受球会提出的最终报价，要么在今夏被挂牌出售，不会让他留待至明年夏天约满后以自由身离队。而球队新帅摩连奴亦全力配合球会的立场，西班牙《零点电台》透露他接手后已向全队皇马球员对话，唯独没有约见云尼斯奥斯，此举是向他施加压力，接受球会的安排。

摩连奴配合皇马立场，没有约见云尼斯奥斯。法新社
摩连奴配合皇马立场，没有约见云尼斯奥斯。法新社
摩连奴配合皇马立场，没有约见云尼斯奥斯。法新社
摩连奴配合皇马立场，没有约见云尼斯奥斯。法新社
摩连奴回归皇马后，一直配合球会的行动。法新社
摩连奴回归皇马后，一直配合球会的行动。法新社

阿仙奴趁乱接触并达成条款

而一直有意罗致此子的阿仙奴，就趁乱接触其经理人团队，并火速就个人条款达成一致，枪手给予皇马未能开出的优厚条款，他们将会向银河艇队作出正式报价。然而《ESPN》就指阿仙奴的确想签入这位26岁巴西翼锋，但他们未与其团队有任何直接接触，而云尼斯奥斯本人将于下周一结束假期后，返回西班牙向皇马报到，到时再就续约问题与会方洽谈。

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