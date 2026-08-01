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英超｜曼联欲签贺尔做梳尔接班人 纽卡素或再失主力

足球世界
更新时间：07:01 2026-08-01 HKT
发布时间：07:01 2026-08-01 HKT

纽卡素今夏已经先后出售安东尼哥顿和东拿利，般奴古马雷斯亦势将加盟阿仙奴，「喜鹊」或许再失主力。据报曼联正考虑收购左闸贺尔，作为劳基梳尔的接班人。

纽卡素两主力离队 主帅贺维辞职

喜鹊在失去主将后再经历地震，执教近5年的领队艾迪贺维离任。而曼联正研究收购纽卡素的左闸贺尔，据报《太阳报》报道，贺尔亦有意离队转投曼联。在纽卡素近期的混乱下，或令转会机会增加。21岁的贺尔2023年8月由车路士外借，他表现出色，其后正式转会，至今已为纽卡素上阵102场，交出3个入球及7次助攻。他4次代表英格兰，惟最终未能入选杜曹出战今届世界杯的26人大军。

传曼联相中纽卡素左闸贺尔。法新社
传曼联相中纽卡素左闸贺尔。法新社
梳尔合约将到期，曼联料将寻找他的接班人。法新社
梳尔合约将到期，曼联料将寻找他的接班人。法新社
曼联或收购贺尔，作为梳尔的接班人。法新社
曼联或收购贺尔，作为梳尔的接班人。法新社

至于梳尔与曼联的合约将于明年到期，目前球队亦缺乏真正能与他竞争左闸位置的人选，因此曼联希望引入新的左路球员，作为梳尔的接班人。贺尔获得纽卡素前主帅贺维的赏识，后者在今年3月曾称赞爱将有进步：「我们一直都是著眼长远，知道他不会立即成为正选……但他把握住机会，踢出职业生涯最佳足球。我相信他仍有很大的进步空间，但他拥有很多这个位置球员所没有的优点，这正是他如此突出、吸引外界目光的原因。」

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