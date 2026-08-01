英超｜迪沙比指转会进度仅达成六成 或再签两三人

热刺今夏已经花超过2亿镑买人，但主帅迪沙比表示，今夏仍有机会再签入两至三名新球员。他又澄清日前提及「另一枚bomba即将到来」的言论，指被外界过度解读。

已斥2.37亿镑签6人

热刺今夏已斥资2.37亿英镑签下6名新援，但迪沙比认为球队的转会工作目前只完成约六成。谈到是否仍会有新加盟球员时，他表示：「我认为还会有两人，也可能是3人，我们还要再看看。」

占士麦迪臣轻伤，暂时未在热身赛上阵。法新社

热刺今夏已签入6人。法新社

迪沙比表示还有两至三名新兵将会加盟。法新社

迪沙比周四曾表示，球队「还有另一枚bomba（重磅消息）」即将公布，但他周五淡化了这番言论。他说：「『bomba』在意大利文和英文的意思不太一样。你们怎样写都没问题，我没有压力。我只是说，我们仍需要完成今夏的转会工作。」他又解释东拿利、马迪奥斯费南迪斯、辛尼斯和安德鲁罗拔臣就是「bomba」级数的顶级球员。

「未来几天有新兵」

迪沙比补充：「我认为球队还需要一些新兵来完善阵容，而这些球员会在未来几天到来。对我来说，他们都是顶级球员。我不知道大家的期待是否比两天前更高，但我们必须继续向前，为球队、球会和整个阵容著想。」

占士麦迪臣轻伤

另外，迪沙比谈及占士麦迪臣的伤势。这名热刺中场去季因伤长唞一段时间，到季尾才复出，但在季前热身赛仍未曾上阵。迪沙比表示：「占士有些微伤，我不希望有任何冒险。」他预料爱将休养数周后可以复出。