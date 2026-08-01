英超｜车路士违规交易被罚1000万镑 禁买令获缓刑避过扣6分

车路士在易主时自动申报74项违规行为。英格兰足总今晨宣报判决，向「蓝战士」处以1000万镑罚款，并被两个转会窗禁买令但缓刑执行。车路士又避过被扣6分的处罚。

艾巴莫域治年代涉74项违规

托德波利（Todd Boehly）于2022年从前班主艾巴莫域治收购球会后，主动向英足总自我举报74项违规交易；承认在2011至2018年间转会事宜，向未登记经纪人和第三方秘密支付了4700万英镑。

托德波利接手后动向英足总申报74项违规交易。法新社

车路士避过扣6分的处分。法新社

车路士被罚款1000万镑。法新社

罚款原定为2600万英镑，但因车路士主动举报，以及及监管委员会书面理由所形容的「非凡且前所未有的合作程度」，成为「减刑理由」，获减三分之一至1725万英镑；再因早期认罪而进一步削减三分之一至1140万英镑；最后因欧洲足协和英超赛会已向车路士罚款，最终减至1000万英镑。英足总表示处罚能「阻吓类似不当行为，维护足球运动的诚信」。

至于两个转会窗的禁买令，则获缓刑。另外，车路士早前被判扣6分的处分（暂缓执行至2027年6月30日），经上诉后获撤销。车路士发表声明回应：「这为所有针对球会的监管程序画上句号，我们感谢欧洲足协、英超赛会和足总在整个程序中，与球会的合作。」