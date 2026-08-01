英超｜贺维告别纽卡素「是最佳选择」 谢斯利势接手料签约4年

纽卡素正式宣布艾迪贺维离任，执教5年的他写下547字的告别信，形容这是极之艰难的决定，但是「对球会和自己均为最佳选择」。

贺维2025年带领纽卡素赢得联赛杯冠军，终结球会长达70年的本土赛冠军荒，同时两度带领球队取得欧联资格。英格兰传媒日前广泛报道贺维将会离任，原因是不满球会接连卖走主力；但球会为了签下新帅的程序，迟迟未正式公布这页消息。

东拿尼今夏由纽卡素转投热刺。法新社

贺维离开纽卡素。法新社

古马雷斯势转投阿仙奴。法新社

「能执教纽卡素是最大荣幸」

纽卡素终于在今晨正式发表官方声明，确认贺维离任。而贺维亦撰写了声明向喜鹊道别：「经深思熟虑后，我认为现在是离开纽卡素主帅一职的适当时机。过去将近5年，我把自己的生命、心血和灵魂全都奉献给纽卡素，无论对我自己还是球会而言，现在离开、重新充电并休息一段时间，都是最好的选择。」贺维坦言这是极之艰难的决定，「但我知道，这是正确的决定。能够执教纽卡素，是我一生最大的荣幸」。

根据《天空体育》的消息，纽卡素已同意向沙特球会艾阿里支付950万英镑解约金，以聘请谢斯利，预料将签下一纸4年合约；报道指相关任命将于周六官宣。谢斯利在纽卡素首次督师，将是下周六作客华伦西亚的季前热身赛。