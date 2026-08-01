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英超｜梅迪历禁药案落幕 停赛令解除即时复出

足球世界
更新时间：03:39 2026-08-01 HKT
发布时间：03:39 2026-08-01 HKT

车路士翼锋梅迪历早前因为药检肥佬，被英格兰足总判停赛4赛。英足总今晨发表声明，在随着反禁药纪律程序完成，梅迪历的停赛赛令即时撤销，他可以即时重返赛场。

WADA更新米屈肼浓度标准

梅迪历于2024年一次药检中，被验出体内有禁药成份，随后被罚停赛4年。但英足总今晨发表声明表示，梅迪历当日被检出的米屈肼（Meldonium）浓度，随着WADA的规定更新，令这名乌克兰国脚的处境改变。英足总的声明指出：「世界反兴奋剂组织（WADA）更新了技术文件《TD2027MRL》。虽然新规定不具追溯力，但若梅德历克的样本是在现时收集，其样本中的米屈肼（Meldonium）浓度将不会被列为需通报水平，因此亦不会构成任何反禁药违规。」

梅迪历的停赛令获撤销，可即时复出。路透社
梅迪历的停赛令获撤销，可即时复出。路透社
车路士正出战季前热身赛，并将会访港。路透社
车路士正出战季前热身赛，并将会访港。路透社
梅迪历禁药案落幕。美联社
梅迪历禁药案落幕。美联社

梅迪历：重新展望未来

梅迪历于2023年1月加盟车路士，总身价可高1亿欧元，当时签下8年半的合约，但由于他的表现与身价不符，被网民戏称「1亿水货」。梅迪历在停赛令获撤销后，在Instagram发表感言：「经过漫长的抗争后，4年停赛处分已获撤销，我现已获准即时重返球场，继续我的职业生涯。我很感激这个程序终于告一段落，让我得以重返足球，并能够重新展望自己的未来。这段日子，是我职业生涯中最艰难时光。」根据《天空体育》的报道，梅迪历在停赛期间未有返回车路士训练基地操练，而是跟随私人教练保持体能；早前曾被拍到在伦敦一间慈善商店工作。

车路士：协助梅迪历重新融入球队

车路士亦发表声明：「很高兴事件告一段落，我们一直支持梅迪历，同时完全尊重反禁药制度及法律程序……梅迪历一直坚称从未故意使用任何违禁物，亦不知道相关物质如何进入其体内。能够重返球场对他而言意义重大，现在我们的重点，是协助他重新融入球队，重启他的职业生涯。」

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