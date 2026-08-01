大港脚闯中超｜北上四年走过高山低谷 安永佳的上海滩之梦

顶著俊朗外表带来的「花瓶」标签，面对冠军球会残酷的冷板凳竞争，「大港脚」安永佳在卫冕班霸上海海港迎来了职业生涯的最大考验。他深知，唯有极致的专注与不懈的努力，才是立足中超的唯一出路。《星岛》与香港电台《大港脚闯中超》节目组合作，与安永佳进行深入对话，听他娓娓道来北上四年的高低起伏，以及他如何以汗水撕下标签，谱写出一段属于自己的上海滩故事。

洞察两地差异 深知专注是唯一出路

回想2022年首次踏足内地球坛，安永佳坦言适应期并不轻松。北上四年，最令他感受深刻的，是中港两地球员在思维上的巨大差异。他观察到内地的年轻球员往往带著破釜沉舟的决心去把握机会：「他们很勇敢，十几岁就开始靠踢职业足球挣钱了，但在香港你没有这个机会。」这种对足球的饥渴感，是需要兼顾学业的香港球员难以比拟的。面对这群为足球倾尽所有的内地竞争者，安永佳深知自己必须比以往更专注、更自律，才能在这个舞台立足。

恩师见证撕下「花瓶」标签 踏上证明之旅

在职业足球的世界里，外型出众有时反而会带来无形的包袱。恩师兼杰志前主帅朱志光就点出了安永佳一直以来面对的困境与他的真实态度：「其实安永佳细个𠮶阵已经好靓仔，有时会令外界甚至教练误会，以为佢净系挂住拍拖，或者觉得佢嚣张。但其实佢私底下，成日自己孭住一袋波去球场苦练射门。我睇得出佢想进步，成功绝对唔系侥幸。」

朱志光笑言曾经认为安永佳太靓仔会踢唔好波。星岛图片

来到上海的安永佳依然将自律发挥到极致。赛前准备，他会选择一杯茶和一本书来沉淀心思；操练过后，最放松的时刻就是与爱犬Rocco一起看体育比赛。面对球迷封他为「香港朗拿度」，他选择以入球后双手掩耳的庆祝动作来回应：「意思就是不要听外面的声音，专注你自己。在期望很高、压力很大的球会，我只要尽可能保持谦虚和真诚。」

安永佳解释自己庆祝动作的含义。安永佳ig相

后备席的挣扎 写信勉励自己不留遗憾

由港超杰志的主力，到效力广西平果哈嘹时勇夺「中甲年度最佳球员」，再转战中超深圳新鹏城，以至加盟刚完成联赛三连霸的豪门上海海港，安永佳的职业生涯拾级而上，但这同时意味著他要面对越发残酷的竞争。

效力海港这支冠军级别的球队，安永佳无可避免地要花更多时间坐在后备席上。在一场场激战中，他往往只能在热身区苦等，有时甚至直到完场都未获教练派上阵。换作其他球员或许会感到气馁，但他却选择了另一种应对方式——当比赛完结后，他立刻回到空荡荡的球场独自加操。

「我不喜欢坐在后备席上，我想尽可能地踢球，成为能影响球场的球员。」在经历了适应、受伤与等待的低潮期后，安永佳曾在房间里写下一封信来鼓励自己。他在信中提醒自己，一路走来从未在挑战中退缩，总是直面负面情绪与压力，并勉励自己要将每一天都活到极致，让职业生涯不留遗憾。

皇天不负有心人，凭借这份坚持，安永佳在对阵青岛西海岸的比赛中后备入替头槌建功，斩获了加盟海港后的首个入球。在这片充满挑战的上海滩，他没有宏大的口号，只有日复一日的加操与自省。安永佳期望自己的经历能成为一面镜子：「现在香港的球员看到像我、茹子楠、孙铭谦这些人在超级联赛取得成功，我觉得这会让他们相信，只要来到这里，他们一样可以做到。」

剖析两地足球文化差异 张琳芃：「若当年足球和学业并行，我的成就或更高」

随著近年越来越多「大港脚」北上发展，中港两地不同的足球文化，在绿茵场上产生了微妙的碰撞。在香港电台纪录片《大港脚闯中超》的镜头前，上海海港阵中的老大哥、前国足队长张琳芃，以内地顶级球员的视角分享了他的观察。在他眼中，两地球员展现出的不同特质，很大程度上源于年轻时对「学业与踢球」的取舍。

张琳芃在访问中大赞香港球员。节目组供图

张琳芃表示如果当年自己兼顾足球和学业，他的成就可能更高。节目组图片

内地青训残酷 足球是一道「单选题」

在内地球坛，足球往往是一道残酷的「单选题」。张琳芃点出，内地青训的竞争基数极大，许多年轻球员在十五、六岁的年纪，就必须作出影响一生的抉择。「很多孩子一旦选择了踢球，就意味著要放弃常规的学业，进入足校或球会梯队，把所有的时间和精力都押注在足球上。」

这种没有退路的环境，逼使内地球员早早具备破釜沉舟的决心。因为对他们而言，足球不仅是梦想，更是未来的出路；一旦无法在职业赛场立足，将面临极大的生存压力。这份沉重的现实，造就了内地球员在场上极强的拼搏精神与对成功的饥渴感。

港将兼顾学业 展现高素质自我管理

越来越多的大港脚北上来到中超踢波。安永佳IG相

相比之下，香港的足球文化则呈现出截然不同的轨迹。受限于本地市场规模与传统观念，香港球员往往需要兼顾学业，甚至像安永佳一样，远赴美国完成大学学位后才全身投入职业足球。

张琳芃坦言，这种背景虽然让香港球员在早期的「职业化专注度」上未必及得上内地球员，但却赋予了他们另一种优势，更成熟的心智与战术理解能力：「你会发现，像安永佳这样有过完整教育背景的球员，他们在自我管理、情绪控制，以及对教练战术意图的理解上，往往非常清晰和自律。」

面对这种背景差异，张琳芃表示过早放弃学业的模式未必是唯一出路。这位身经百战的前国足队长毫不吝啬对香港球员综合素质的赞赏，甚至在回望自身的职业生涯时，吐露了这样一番心底话：「如果当初我能够足球和学业并行的话，可能我现在的成就会更高。」

全本地班底走访全国 镜头直击中超真实面貌

穿过上海海港主场浦东足球场的通道，象征球队精神的猛禽「海东青」图腾与一排排中超冠军奖杯映入眼帘。对北上发展的香港球员而言，踏入这支卫冕班霸的阵营，意味著更加残酷的竞争。

荣誉室内陈列著海港队四夺联赛冠军的辉煌，近期更缔造「三连冠」王朝。新闻官赵昊晨点出球队2024年勇夺双冠王的强势：「一赛季才输两场球，这是一个超高的胜率。」赞助商更为球队定下「让胜利变成惯例」的口号。当安永佳加入这支冠军之师，感受众人捧起沉甸甸「火神杯」的重量，其承受的重压不言而喻。

将这些震撼画面带回香港的，是香港电台全本地摄制团队。在逢周二晚上9时30分于港台电视31播出的《大港脚闯中超》中，总策划兼主持人孟繁旭与团队走访多个城市，记录「大港脚」心路历程与幕后花絮；节目亦访问多位知名国脚，让观众深入了解中超与国足发展。谈及初衷，孟繁旭表示：「这系列最大特点是还原中超联赛与八位香港球员的真实生活，用香港摄影师的镜头记录最真实的画面，用足球推动香港和内地的交流。」