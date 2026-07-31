香港足球盛会2026｜曼城启德操练 科顿献技引欢呼 马列斯卡满场跑 新星赞主场馆「超震撼」

「香港足球盛会2026」将会在周六（1日）正式打响，「蓝月亮」曼城今日（31日）于启德主场馆进行公开操练，为对阵国际米兰的比赛作最后准备。历时一个半小时的操练吸引大批球迷入场朝圣，阵中人气王科顿（Phil Foden）狂骚脚法兼凌空抽射令全场陷入疯狂。新帅马列斯卡（Enzo Maresca）全场满场飞亲自督师，而18岁新星麦卡度（Ryan McAidoo）操练后大赞启德主场馆极具震撼力，扬言球队已准备就绪，誓为香港球迷奉献一场精彩对决。

操练拳拳到肉 科顿大骚脚法

曼城今次公开操练绝不欺场，大军进场后先在靠近主看台的位置进行传球练习，让球迷得以近距离一睹球星风采。球员态度极为认真，专注度极高，期间鲜有笑容；在半场争球训练中，甚至不乏「埋身肉搏」的身体碰撞。

现场气氛初时相对平静，但当球队进入射门训练环节，气氛瞬间被点燃。作为阵中的人气王，英格兰国脚科顿每次出现在大萤幕都引来震耳欲聋的欢呼声。这位星级中场亦非常「识做」，在操练中大骚细腻脚法，一记精彩的凌空抽射更将全场气氛推向高潮。操练结束后，全队特意绕场一周向香港球迷挥手致谢，尽显大会风范。

新帅满场飞督师 麦卡度预告新战术

除了球星落力，新帅马列斯卡亦是全场焦点。他在训练中表现得十分肉紧，频频跑动并亲自与球员交流，务求将自己的战术理念灌输给球队。对于新帅带来的改变，操练后走到场边受访的新星麦卡度透露：「目前战术还未完全定型，他尝试了一些新事物。当球季正式开始时，大家就会确切知道我们想展现的全新踢法。」

马列斯卡新官上任，执教十分卖力。杨功煜摄

马列斯卡新官上任，执教十分卖力。杨功煜摄

马列斯卡新官上任，执教十分卖力。杨功煜摄

用震撼形容启德 激赞香港球迷热情

谈到对启德主场馆及香港球迷的第一印象，麦卡度用了「震撼（Overwhelming）」来形容：「这是一个非常漂亮、极具规模的球场。我们很爱这里的球迷，他们为我们带来了极佳的气氛和能量，希望明日他们也会喜欢我们的表现。」这位备受期待的18岁曼城中场亦展现出贴地一面，笑言赛后如果有机会一定要品尝下香港的地道美食。

18岁新星麦卡度大赞香港。杨功煜摄

18岁新星麦卡度大赞香港。杨功煜摄