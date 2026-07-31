香港足球盛会2026│马列斯卡明晚启德首次带领曼城出战 希望展现新战术概念 承诺会带好菲尔科顿

「香港足球盛会2026」明晚(1日)在启德主场馆打响头炮，由英超劲旅曼城对意甲班霸国际米兰。今仗亦是蓝月新帅马列斯卡首次领军出战，在香港展开后哥迪奥拿年代第一击，他今晚在赛前记者会上表示接替哥帅是巨大的荣幸，但不会照搬后者的战术，他近日在操练中已练习不同的战术概念，希望在比赛中展示出来。同时他亦指会带出大家期待的菲尔科顿，令这名「曼城太子」踢出应有的高度。

明晚首次领军出战 希望带核新概念

哥迪奥拿去季完结后离队，结束在曼城的10年执教岁月，蓝月找来曾在球会青年军任教、亦做过哥帅副手的马列斯卡接手。这名同样崇尚传控和高位逼抢的意大利籍教头，明晚将会在启德主场馆首次领军，他矢言接替哥帅是巨大的荣幸，但不会照搬其战术蓝图，「我从第一天起就被问到同一个问题。我说过，我不相信「照办煮碗」（Copy and paste）。我认为每位领队都是不同的，每位领队都能带来不同的东西。所以我的目标和责任，是尝试为球队带来一些新理念。」

表示不会照搬哥迪奥战术

马列斯卡指出希望在首秀展示全新的战术概念：「体能状态很重要，因为我们需要透过一场又一场的比赛累积上阵时间。然后看看我们能否在比赛中展现出从第一天起就开始演练的新战术概念。现阶段多踢比赛是很重要的。」蓝月今次访港的阵容并不完整，但正好给予机会让去季表现未如理想的曼城太子菲尔科顿展现实力，马帅亦指会立让大家见到最好的科顿：「我多年前就认识菲尔，我知道他的特质，所以我有责任帮助他成为我们都期望看到的那个菲尔。首先，最重要是让他感到开心、享受踢足球。正如我所说，保持良好的身体状态和心情，能帮助我们赢得比赛、赢得锦标，这正是我们想要的。」

感谢香港球迷热情支持

同时这名意大利籍教头亦指很高兴来到香港，并感谢球迷的热情支持，「即使是今天的操练，也有很多球迷在场内外支持，这感觉总是很棒。」此外有记者问及中场洛迪卡斯简迪与皇家马德里的转会传闻，马列斯卡指此子完成世界杯后仍在放暑假，目前正在恢复，自己没有与他对话，但这名西班牙中场是顶级球员，世界上任何领队都想与他合人作，当然希望留用他。