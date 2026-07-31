网球│黄泽林谈首入半决赛 逆转捷克好手意义重大 梦想代表香港在ATP舞台走得更远

黄泽林周五（31日）2：0轻取美国球手布禄斯比（Jenson Brooksby），首次晋身ATP准决赛。同时他的即时世界排名历史性跻身前100位，来到生涯最高纪录的第90位。谈到这次生涯突破，指自己只是不断努力，做到最好。又说代表香港是荣幸的事，从小的梦想就是能有机会在ATP巡回赛展现自己。

战胜强敌证努力有回报

在周四16强赛事逆转反胜世界排名第12位的捷克好手后，今场黄泽林以2：0战胜对手。港将说对手以难以预料的比赛风格闻名，赛前已有战术针对：「我尝试增加多点变化，要令他也打得不舒服。」他又提到这些胜利对自己意义重大，证明自己长期努力的训练有成果。

被问到作为香港最顶尖的网球手，在国际赛场上一再取得优异的成绩对他意味著什么，黄泽林言：「代表香港是我的荣幸，从5岁接触网球开始，梦想一直是在国际赛场上比赛。目前取得的成果证明长久以来的努力没有白费。」

对自己生涯首个准决赛，他说会平常心面对：「我想把它当作又一次练习，而不是对局去面对。最重要的还是要让身体休息好，才能发挥出好表现。」