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意甲│港人后代菲慈占天乐登陆四大联赛 300万欧罗加盟拖连奴(有片)

足球世界
更新时间：19:38 2026-07-31 HKT
发布时间：19:38 2026-07-31 HKT

母亲为香港人的阿积士年轻中场菲慈占天乐(Kian Franklin Fitz-Jim)，周五确定离开该支荷兰班霸登陆四大联赛，加盟意甲球队拖连奴，据报转会费为300万欧罗。

拖连奴宣布签入菲慈占天乐

意甲球队拖连奴周五宣布，从阿积士签下23岁中场菲慈占天乐，双方签约3年至2029年，据报转会费为300万欧罗。其母会阿积士亦确认其转会消息，并在官网和官方社交媒体感谢他多年来的贡献，祝愿他在未来有更好的前景。

传转会费为300万欧罗

菲慈占天乐于2019年加入阿积士青年军，2023年1月首次为阿积士一队上阵，合共为这支荷兰班霸于各赛事出场72次，攻入7球。消息指此子与阿积士的合约原本于2027年届满，但续约谈判一直没有进展，阿积士为免明年夏天人财两失，所以决定在今夏卖走他套现，最终转投拖连奴，登陆四大联赛。

母亲为香港人 传识讲广东话

23岁的菲慈占天乐于荷兰阿姆斯特丹出生，但据报他拥有香港身份证，并懂得讲广东话，其妈妈是香港人。值得一提，拖连奴在介绍他加盟的短片中，特意加入香港的街景，展示此子与香港的连系。

 

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