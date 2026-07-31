香港足球盛会2026｜国际米兰教练捷禾承诺踢出精彩一仗 承认大军有疲态

「香港足球盛会2026」将于明日（1日）在启德主场馆打响头炮，由「蓝黑军团」国际米兰硬撼「蓝月亮」曼城。国米主帅捷禾（Cristian Chivu）与副队长巴列拿（Nicolò Barella）今日（31日）率先现身赛前记者会。捷禾除了交代球队近日在德国集训的情况，亦大赞免签新兵史东斯（John Stones）能加强后防实力；而巴列拿则重提意大利无缘世杯的痛楚，直言看著别人作赛「心如刀割」。

德国集训热身赛报捷 捷禾冀谷起状态

国米早前于7月16至25日远赴德国进行高强度集训，并在26日收官战的热身赛中，以2:1击败德乙球队卡尔斯鲁厄。大军随后马不停蹄抵港备战，主帅捷禾坦言球队目前仍处于调整期：「球队在德国的操练十分艰苦，加上目前有时差问题，大家都尚有疲态，状态未达100%。不过季前热身赛正正是为了储备体能及提升比赛强度。明日面对曼城这些欧洲大球会，我们定必全力以赴，务求踢出符合球迷期望的精彩比赛。」捷禾亦大赞香港是个美丽的城市，并强调亚洲市场对国米极为重要，十分期待明日能在启德主场馆亲身感受香港球迷的热情。

提到今夏以免签形式罗致英格兰中坚史东斯，捷禾客观指出英超与欧洲大陆球会在财力上的差异：「英超球会的消费力确实惊人，高昂的转会费通常只会在英国本土出现。因此对国米而言，能够以免签方式得到史东斯这种级数的球员非常重要。他的质素、领袖魅力与丰富经验，绝对能协助我们的防线升级。」

巴列拿叹无缘世杯 冀长留国米争标

今夏意大利国家队未能跻身世界杯决赛周，部分国脚变相获得更多休息时间，但巴列拿坦言这段经历相当难挨：「夏天有时间休息、恢复体力固然是好事，但其实心情一点都不易过。看著其他球队在世界杯角逐，对我们来说犹如刀割一样难受。」

不过，已效力国米8个球季的他，对新球季依然充满斗志，并大表忠心：「自从我加盟国米第一日开始，目标就是赢波。国米就像我的家人一样，我希望能一直留队效力。遇到低谷唯一出路就是振作，我会继续为球队搏尽，亦希望球队在转会市场找到具备竞争力的新血加盟。」

力撑曼城新帅 哀悼意国传奇

今场大战另一焦点，是曼城新帅马列斯卡（Enzo Maresca）首度领军出战。捷禾对这位对手评价甚高：「他以前曾出任哥迪奥拿副手，对曼城运作十分熟悉。他其后自立门户，在李斯特城及车路士都证明了自己，更领军赢过世冠杯。他是世界上最年轻、最有潜力的教练之一，绝对有能力走出哥帅的阴影，是接手曼城的合适人选。」

另外，在记者会上，国米将帅亦特意向刚离世的66岁意大利传奇名宿法兰高·巴里斯（Franco Baresi）致哀。捷禾神情哀伤地表示：「今日是球坛悲伤的一日，巴里斯是足球历史上的传奇，66岁实在走得太早，我们向他的家人致以深切慰问。」

记者、摄影： 杨功煜