正在美国进行季前集训的利物浦，遇上后防人脚不足的问题，新帅伊拉奥拿确认守将祖高美斯(Joe Gomez)拉伤肌肉，需要缺阵一个月，错过英超头两至三轮的赛程。然而消息人士透露，红军仍然无意购买中坚，坚持其引援规划，将会向巴黎圣日耳门报价斟介其法国国脚锋将巴特利巴高拿(Bradley Barcola)。

祖高美斯受伤 或缺阵头三轮英超

利物浦周日将会进行新球季第3场热身赛，在美国芝加哥斗同样来自英超的列斯联。他们在头2场友赛分别击败新特兰和域斯咸，但球队面对中坚短缺的问题，要安排18岁青年军小将镇守中路。主教练伊拉奥拿周四确认，可胜任右闸和中坚的祖高美斯拉伤肌肉，需要养伤约一个月，至少缺阵头两轮英超，第3轮作客叶士域治亦未切可以赶及复出，中坚人手不足。

去季起已面对中坚人手不足问题

事实上红军去季已面对相同问题，今夏虽补充了法国中坚谢列美查基，但他只是顶替自由身离队的伊巴希马干拿迪，阵内中坚人选尚有华基尔云迪积克、高美斯，以及仍在养伤的年轻小将利奥尼，人脚不足。然而意大利转会专家罗马诺透露，利物浦仍然坚持其引援规划，不会因为高美斯受伤而将资金购买中坚，而是继续补充锋力，将会向圣日耳门正式出价求购锋将巴高拿。

坚持引援规划想签巴高拿

知情人士透露，红军认为高美斯只是缺阵头两、三轮英超，影响性不大，加上队长云迪积克已结束假期归队，与查基合作有足够人选，无需为中坚人选而操心。