美职│卡斯米路「想帮美斯赢波才加盟国际迈亚密」 大赞是足球之神 网民：C朗唔开心！

早前以自由身加盟国际迈亚密的巴西中场卡斯米路(Casemiro)，周四出席亮相仪式与传媒会面。这名34岁中场老将谈及将与美斯合作的感受时，直言自己是因为他而加盟，并指其任务就是帮助他赢波。同时卡斯米路指美斯(Lionel Messi)是史上最伟大的球员，更以「足球之神」来形容他。此子过往于皇家马德里和曼联与C朗拿度合作多年，彼此份属好友，网民笑言C朗听到卡斯米路赞美斯会唔开心。

卡斯米路直指因美斯来投

卡斯米路今夏以自由身离开效力了4年的曼联，并在来自世界各地的多份聘约中，拣选了国际迈亚密，离开欧洲转到美国展开职业生涯新篇章。此子早前代表巴西参加世界杯，休息不久就向国际迈亚密报到开始工作，美斯近日亦结束短暂的假期归队，两人由西甲赛场交手多次的对手，变成队友，卡斯米路矢言很荣幸与他并肩作战：「任何球员都幻想与史上最伟大的球员一起踢波，这就像实现梦想一样，如今我可以自豪地说与历史上最出色的球员之一并肩作战。他是一名天生的赢波，我亦是一位想赢波、想竞争的人，我会全力争胜。」

称赞美斯是足球之神

这名34岁中场续指自己因为美斯而来，「我决定离开曼联后，当时有很多选择，有来自意大利的机会，很多球队都邀请我，但我选择了自己想去的地方。我是为美斯而来，是为了帮助他，与他一起进行了两课操练，已经再次感受到他真的无法被阻挡，所以与他合作是我的荣幸。」卡斯米路最后更以「足球之神」称呼美斯，会享受与他一起合作的日子。

本身与C朗份属老友

此子过往效力皇家马德里和曼联时，曾与葡萄牙巨星C朗拿度合作多年，彼此份属好友，如今他称赞其宿敌美斯是「足球之神」，网民笑言C朗肯定唔开心，更有人表示，「朗哥又失去一个铁粉了﹗」