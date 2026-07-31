意大利传奇名将巴里斯因病去世 享年66岁

意甲班霸AC米兰周五确认，球会传奇守将、意大利名宿巴里斯(Franco Baresi)去世，享年66岁。

AC米兰确认巴里斯死讯

球会在官方表示：「AC米兰为巴里斯的离世而落泪。他的典范与深厚品格，将如同那件永远的6号球衣一样，永远成为球会DNA与前行道路中不可分割、至关重要的一部份。在如此艰难的时刻，AC米兰各巴里斯全家致以最深切的哀悼；每一名红黑军团的球迷，也都感到自己失去了一位至亲。」

终生效力红黑军团 曾夺82世界杯冠军

巴里斯于1960年5月8日出世，年仅17岁就为AC米兰于意甲披甲，并在1978至79球季随球队赢得意甲冠军。他终生仅效力AC米兰一支球会，率队赢得6个意甲冠军、2个欧洲冠军球会杯/欧联锦标，还有3个欧洲超级杯冠军到，到1997年以37岁之龄结束职业生涯，红黑军团亦随即高挂其6号球衣，向这位永恒队长致敬。而他亦曾代表意大利出场81次，赢得1982世界杯冠军。

巴里斯近年受到健康问题困扰，去年8月曾接受手术移除肺结节。周三意大利媒体《都灵体育报》曾误报其死讯，消息在意大利国内疯传，AC米兰随后发声明否则相关报导，如今离世，终年66岁。