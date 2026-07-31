皇家马德里在周四极速完成一宗转会交易，以2500万欧签利云特签下评价极高的21岁年轻前锋卡路士艾斯比(Carlos Espi)，消息指他们由接触其经理人，到就合约条款达成一致，整个过穿程仅花了5分钟。而此子一直受到英超球会白礼顿和侯城青睐，但银河舰队介入，球员本人属意上「艇」，促使他们火速落实这宗交易。

皇马火速签下艾斯比

周四皇马宣布从利云特签下21岁前锋卡路士艾斯比，双方签约5年，至2031年6月30日届满。艾斯比过去3季效力利云特，上季上位于西甲上阵25场攻入11球，西班牙杯3次出场则收录2球，被喻为西班牙最有希望的中锋之一，得到皇马新帅摩连奴赏识，要求球会签下他。

🔥 This is how CARLOS ESPÍ plays! pic.twitter.com/K3M8kKQLZt — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 30, 2026

接触到倾妥条款仅花5分钟

意大利转会专家罗马路透露这宗交易的细节，皇马周四将阵中年轻前锋干沙路加西亚售予英超富咸，腾出前锋位置后，教练摩连奴随即要求球会补充中锋。球会管理层立即行动，斟介卡路士艾斯比，由于此子与利云特的合约内有2500万欧罗解约条款，他们立即联系其经理人，了解球员本人的意愿，并要求对方不要与白礼顿和英超升班马侯城接洽。在得知艾斯比优先选择皇马后，立即开出条款并迅即达成共识，由接触经理人到倾妥合约细节，仅花了5分钟。

击退白礼顿、侯城完成签约

银河舰队随后通知利云特，将会触发其解约条款，正式启动转会程序，并完成体测签下艾斯比。这名21岁超新星在新球季预计会为为皇马的轮换中锋，会有不俗的出场时间。