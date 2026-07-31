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香港足球盛会2026｜曼城海滨派福利 球迷逼爆红磡新海滨 科顿大赞港迷热情

足球世界
更新时间：00:34 2026-07-31 HKT
发布时间：00:34 2026-07-31 HKT

「香港足球盛会2026」的首场比赛将会在周六（8月1日）拉开战幔，由英超班霸曼城对阵意甲雄师国际米兰。日前已抵港的「蓝月亮」大军周四马不停蹄展开商业活动，于红磡新海滨盛大举行「曼城 × PUMA 全新 26/27 作客球衣全球发布会」。在维港璀璨景色的衬托下，阵中「人气王」科顿（Phil Foden）对港迷的热情赞不绝口：「这里的球迷实在太神奇了，大家总是非常热情！」

名宿卡臣打头阵 球迷举画像引科顿注意

活动现场气氛高涨，曼城名宿卡臣（Scott Carson）率先登场打头阵，对球迷的签名及合照要求有求必应，极尽亲民。随后，三位现役猛将科顿、卡胡辛洛夫（Abdukodir Khusanov）及新星麦卡度（Ryan McAidoo）在全场倒数声中闪亮登台，将现场气氛推向顶峰。台下有忠实粉丝高举亲手绘画的科顿画像，希望能吸引偶像目光。三位球星随后更即席在台上为多个小足球签名，并抛向观众席，引来全场球迷疯狂欢呼抢夺，声势浩大。

科顿大赞新球衣 爆季前集训适应中

今年5月刚与球会续约的「太子爷」科顿无疑是全场焦点。在多位星将未能访港的情况下，他已然成为阵中的绝对主力。除了冧爆港迷，科顿亦对身上这件印有曼彻斯特工蜂（Manchester Bee）标志的新作客战衣爱不释手：「这绝对是顶级之作，设计非常漂亮！」不过，当被问到新帅马列斯卡（Enzo Maresca）接手后的季前操练强度时，科顿则坦言绝不轻松：「训练非常艰苦，难度很高，但我们现在正逐渐适应中。」

新星麦卡度冀为球会贡献更多

至于上季表现抢眼的新星麦卡度，亦对香港的壮观景色及球迷的鼎力支持感到震撼。他特别向现场球迷致谢：「感受到大家极大的支持，我们都爱你们！这对我来说是非常特别的时刻，希望能为球会贡献更多。」

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