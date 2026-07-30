英超│车路士5200万镑签水晶宫中坚拿确斯 今夏已花2.74亿镑签5人

车路士周四宣布从水晶宫签入法国中坚麦辛斯拿确斯(Maxence Lacroix)，双方签约6年至2032年，据报转会费为5200万镑。连同这名26岁中坚，蓝狮今夏已签入5人，合共花费2亿7400万镑。

拿确斯5200万镑上「车」

2年前加盟水晶宫的拿确斯，得到车路士青睐而「上车」，周四与这支伦敦豪门签约6年，到2032年夏天，据报其转会费为5200万镑。他矢言这是最好的选择，「车路士是世界上最出色的球会，能够成为其中一员，真的非常自豪。我和主帅(沙比阿朗素)通过电话。我们谈论了战术，也谈到他对比赛的理解，很开心与他共事。」

与多位新队友在世杯季军战交手

拿确斯早前随法国参加世界杯，合共出场3次，包括季军战不敌英格兰踢足90分钟。该仗他与蓝狮守将马路古斯图一起为法国披甲，并与摩根罗渣士、杜利奥查洛巴和列斯占士共3位新队友交手，他矢言加盟前的确与各人倾过：「我和古斯图倾过，亦和查洛巴倾过。他们对这家球会都给予高度评价，因为它拥有辉煌历史。我很开心与一众出色的队友共事书写新故事。」

A message from him to you. 💙 pic.twitter.com/onBIJpFgtj — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 30, 2026

车路士今夏斥2.74亿买人

连同拿确斯，车路士今夏已斥资2亿7400万镑签入5人。最贵是以1亿1170万镑从阿士东维拉罗致摩根罗渣士，并分别以4300万镑和4000万镑，买入右闸柏利斯达和翼锋基奥云尼昆达，以及用2200万镑签下前锋伊美加。