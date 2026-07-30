英超│传艾迪贺维向纽卡素请辞 不满球会屡卖主力 留唔到古马雷斯成导火线
更新时间：18:28 2026-07-30 HKT
发布时间：18:28 2026-07-30 HKT
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英国多间媒体周四报导，纽卡素主教练艾迪贺维突然向球会请辞，球会随即启动选帅工作，现执教沙特阿拉伯球会吉达艾阿里的谢斯利(Matthias Jaissle)将会接手。知情人士透露艾迪贺维不满球会今夏屡卖主力而萌生去意，他预计球队最终会放走巴西国脚中场般奴古马雷斯，一怒之下决定离开。
艾迪贺维已向纽卡素辞职
《天空体育》、《每日电讯报》和《每日邮报》等英国媒体周四报导，艾迪贺维过去两日与纽卡素高层高讨后，决定向球会请辞，并在周三晚上向教练团成员告知自己的决定。而喜鹊管理层随时展开选帅的工作，由于英超开季在即，球队火速从沙特阿拉伯锁定了新帅人选，就是吉达艾阿里教头谢斯利。这名38岁年轻德国籍主帅曾带领吉达艾阿里连续于2024至26年连续两季赢得亚冠精英杯冠军，是球坛其中一位受到追捧的新生代主帅，但他从未于欧洲五大联赛有执教经验，之前于欧洲仅教过奥地利球队萨尔斯堡，未知有否能力于英超执教。
不满接连卖走主力
而艾迪贺维突然请辞，与球会今夏接连放走主力有关，目前已出售辛度东拿利、安东尼哥顿，去夏又卖走阿历山大伊萨克，据报他认为球队仍会放走中场核心兼队长般奴古马雷斯，担心球队实力大幅削弱，在英超没有竞争力，所以决定离开。
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