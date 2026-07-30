香港足球盛会2026｜雷暴无阻曼城球迷力撑球员 热血排队等签名远观练习

「香港足球盛会2026」将于周六（8月1日）在启德主场馆拉开战幔，由曼城对战国际米兰。蓝月大军于昨天（29日）下午飞抵香港，随即掀起一股热潮。 虽然蓝月人气前艾宁夏兰特与中场洛迪并没有出席本次曼城在亚洲的巡回，也无挡一众香港球迷在天气不似预期下追捧爱队。

球员抵港到酒店玩游戏

尽管经历完长途飞行，略显疲态的球员们下车时仍向现场球迷挥手致意，但他们没有停留签名及合照便步入酒店，其后未有再离开。从曼城官方网站可见，球员在休息过后已回复体力，并于下塌的瑰丽酒店进行拉筋热身活动与玩小游戏。也许男孩子就是男孩子，只要有得玩，都会乐极忘形，锋将菲尔科顿非常享受球会安排的热身游戏。而大军于今日中午于启德操练，有球迷在Threads发文表示离远观看训练。从影片可见，球员在小组形式下练习短传、冲刺、罚球射门等热身技巧，网民笑言此观看位置的价值等同499元。

晨光第一线排队拿筹等球员见面会

曼城来港的第一个公开活动，是在启德零售馆的球迷见面会，锋将星沙维奥（Savinho）和哥迪奥艾捷维利（Claudio Echeverri）出席，会等候多时的粉丝近距离接触。在社交媒体所见，早上七点半已有球迷在见面会场外排队，而在上午十一点左右，130个名额已经届满。至于傍晚就有曼城作客球衣发布会，球会特意在维港首发这件球衣。在雨纷之下，大会展售出香港特别版印字球衣。

市民一早到启德零售馆排队见曼城球员。按此链接观看

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市民离远观看曼城球员操练。按此链接观看

https://www.threads.com/@lai._wilson124/post/DbZyP03mlie?xmt=AQG0A4UlPb1J46yt8Dg2pXFstcS84k2T9by1UzCa-6rpcw

曼城香港特别版球衣。按此链接观看

https://www.threads.com/@cityzenshk/post/DbaSngPE9sy?xmt=AQG0vQ_LlXPd1BEh535WwOzRLU_zDL9jjtQZHu0QNgcStA