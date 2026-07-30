香港足球盛会2026│加华度尔惊讶香港有好多曼城球迷 直言有夏兰特会有趣得多

「香港足球盛会2026」将于周六（1日）在启德主场馆爆发，英超豪门曼城和意甲霸主国际米兰打响头炮。昨日率先抵港的曼城大军经过一夜休息后，今日陆续展开不同活动。日前刚与蓝月续约5年的克罗地亚铁卫加华度尔，今日现身会见记者，惊讶香港有好多曼城球迷之余，还谈及队友艾宁夏兰特未能随队访港，他笑言如果有他在，旅程肯定会有趣得多。

体谅FIFA赛程规定 新帅点兵考察小将

根据国际足协的机制，球员在每个暑假要强制休息21日。由于今夏适逢美加墨世界杯，凡随国家队杀入16强或更后阶段的球员均获准延迟归队。因此，除了艾宁夏兰特外，勇夺世杯金球奖的中场大脑洛迪卡斯简迪（Rodri）、法国新星卓基（Rayan Cherki）、葡萄牙铁卫鲁宾戴亚斯（Ruben Dias）等均未有随队。记者在访问中特别提到缺少了夏兰特这位「开心果」会否令旅程失色，加华度尔亦毫不掩饰对这位老友的挂念：「正如我所说，他们必须休息3周。如果有夏兰特和其他队友同行，我们绝对会有更多欢乐。但我们来这里是为了备战，会尽力做到最好，并期待大家回到曼彻斯特后再重聚。」对于一众主力缺阵，华度尔亦表示体谅：「面对未来每3日一战的密集赛程，这个休息期是绝对必要的。」

专心踢世杯 延迟动笔续约

现年24岁的加华度尔在刚过去的世界杯代表克罗地亚出战，球队虽然于32强不敌葡萄牙出局，但他休假后已火速归队，并正式落实续约5年。谈及这份新合同，他显得相当兴奋：「老实说，球会本来希望在世杯前完成续约，但我当时希望能先将全副精力集中在国家队赛事上，所以留待世杯后才正式签字。我非常高兴未来5年能继续留在这里。」

惊叹港迷热情 赞马列斯卡战术理念

经历13小时长途跋涉抵港，加华度尔坦言对香港球迷的热情感到喜出望外：「每天在酒店门外都看到大批球迷守候。我之前根本不知道曼城在香港有这么庞大的粉丝群！或许有一天我退役了，必定会再来香港旅游。」展望周六的重头戏及新球季，华度尔对新帅马列斯卡（Enzo Maresca）充满信心：「虽然目前只操练了两三课，但我已感受到马列斯卡有很好的战术理念。我相信球队在社区盾及英超开锣前会准备就绪，尽可能赢下所有比赛。」