英超│皇马报价5000万欧罗求购洛迪 摩连奴坚持要买打造曼城双核中场
更新时间：16:09 2026-07-30 HKT
发布时间：16:09 2026-07-30 HKT
发布时间：16:09 2026-07-30 HKT
西班牙《塞尔电台》周三报导，皇家马德里就罗致中场洛迪卡斯简迪(Rodri)，已向曼城进行首次接触，并提出一份约5000万欧罗的口头报价，正等待蓝月方面的回复。洛迪已30岁，加上他和曼城仅余一年合约，皇马近年的惯常造法不会出价罗致他，但消息指新帅摩连奴说服主席佩雷斯出手，前者承诺得到洛迪，加上早前已加盟的另一前曼城兵贝拿度施华，这个蓝月中场双核可以横扫西甲和欧联。
曼城口头报价5000万欧罗
《塞尔电台》报导，皇马周三正式接触曼城，就罗致其西班牙中场洛迪卡斯简迪作出一份口头报价，价钱为5000万欧罗，未有报导此价位是固定转会费，还是包含其他浮动条款的总价。而西班牙另一间电台《科贝电台》就表示，皇马经内部评估后，认为交易会在4000万欧罗至7000万欧罗之间，此价位是球队可接受的水平，但他们想先了解蓝月的意向，才作出正式报价。由于目前距离转会市场关闭还有一个月的时间，银河舰队对交易持乐观态度。
出价有违皇马近年习惯
而洛迪在去月踏入30岁，他上季又因膝伤而长抖9个月，加上与曼城的合约仅余一年，按照近年的做法皇马不会斥巨资签下他。知情人士透露，新帅摩连奴力主佩雷斯完成这宗交易，他指出曼城近年可以在英超接连夺冠，并赢得队史首个欧联冠军，两大中场核心洛迪和贝拿度施华功不可抹，狂人分析后认为如果他俩一起为银河舰队效力，球队就有能力与巴黎圣日耳门、阿仙奴和拜仁慕尼黑抗衡，有利重夺欧联锦标。
摩连奴打造曼城中场双核
在摩帅要求下，佩雷斯下令团队分析这宗交易的利弊，决定开绿灯要求引援部份全力推动，有信心在新球季西甲展开前完成交易。
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