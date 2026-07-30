英超│维拉买加拿祖因艾马利喜欢拯救豪门失意兵 带信心如拉舒福特般重生

阿士东维拉早前签下在车路士失意的锋线新星阿历真度加拿祖，消息指这是主教练艾马利的要求，知情人士指他特别喜欢拯救那些在豪门球会迷失的战将，帮助他们找回未来路向。英国媒体《The Athletic UK》更指出，艾马利认为加拿祖与前季下半季借来的拉舒福特非常相似，有信心如当年般令他重返巅峰水准。

艾马利于西班牙时专吼豪门失意兵

《The Athletic UK》指出，艾马利由以往于西班牙执教华伦西亚、西维尔和维拉利尔开始，喜欢罗致一些迷失方向的球员，帮助他们重振雄风。这名西班牙籍教头有意会瞄向过气老将，有时就会青睐迷茫的年轻新星，通过自己的执教手段去解开他们的心结，帮助他们的职业生涯由崩溃边缘拉回正轨。

曾助拉舒福特、阿辛斯奥重生

他加盟维拉后，沿用这套做法，2025年1月就借用拉舒福特和马高阿辛斯奥，助两位名将重新找回方向，取得美满成果。艾马利再在去年夏天从曼联借用翼锋查顿辛祖，可是未能成功，后者始终无法重拾应有的状态。如今艾马利转移目标去阿历真度加拿祖，认为他可以帮助这名22岁阿根廷锋将重现光茫。

认为加拿祖会像拉舒福特般成功回勇

据接近维拉的消息人士透露，艾马利认为加拿祖与拉舒福特非常相似，不单止因为两人最擅长的位置同样是左翼，踢法直接、喜欢用速度突破对手外，还因为他俩都对自己的技术和踢法非常有信心，加上维拉正正欠缺一位纵深穿透加高的攻击手，所以决定向加拿祖埋手。