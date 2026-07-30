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香港足球盛会2026│国际米兰强阵访港 巴斯东尼、米希达利恩、尼高路巴列拿等星将到齐(附完整名单)

足球世界
更新时间：12:45 2026-07-30 HKT
发布时间：12:45 2026-07-30 HKT

将会参加香港足球盛会2026的意甲劲旅国际米兰，于意大利时间周三晚上启程东来，准备周六(1日)在启德主场馆斗曼城。国米的访港名单中，多位星将随队，包括星级中坚巴斯东尼、中场尼高路巴列拿，香港球迷熟悉的中场米布达利恩和查汉奴古等，强阵出战有诚意。

国米强阵访港 名单国脚如云

由于意大利未能跻身今夏的美加墨世界杯，这支意甲劲旅队内的意大利星级战将悉数随队东来，包括中坚巴斯当尼、左翼卫费达历高迪马高、中场尼高路巴列拿、中场超新星大卫法迪斯、锋将比奥艾斯保薛图等。而曾效力曼联和阿仙奴的中场米布达利恩，早前随土耳其参加世杯的中场查汉奴古、右闸班捷文柏华特、中场施连斯基、彼达苏钖、锋将路尔斯轩历基亦有随队，以强阵出击。球队仅得两、三名主力没有随队，包括早前带领阿根廷杀入世杯决赛的前锋拿达路马天尼斯，以及随法国取得世杯殿军的锋将马古斯杜林。

卡汉奴古、米布达利恩悉数东来

国米周六将于启德主场馆斗曼城，之后就会转战澳洲，于8月5日在柏斯与AC米兰上演海外米兰打吡；8月8日就会斗祖云达斯。

国际米兰访港名单

门将：祖斯马天尼斯(Josep Martinez)、 普维迪尔(Ivan Provedel)、迪真拿路(Raffaele Di Gennaro)、法路拿度(Matteo Farronato)

后卫：巴斯东尼(Alessandro Bastoni)、恩比斯锡(Yann Bisseck)、班捷文柏华特(Benjamin Pavard)、卡路士奥古士图(Carlos Augusto)、费达历高达马高(Federico Dimarco)、伊云马耶(Kouadio Yvan Maye)、保维奥(Leonardo Bovio)、马里路(Mattia Marello)

中场：路尔斯轩历基(Luis Henrique)、尼高路巴列拿(Nicolo Barella)、米希达利恩(Henrikh Mkhitaryan)、施连斯基(Piotr Zielinski)、查汉奴古(Hakan Calhanoglu)、彼达苏锡(Petar Sucic)、安迪迪奥夫(Andy Diouf)、大卫法迪斯(Davide Frattesi)、阿历山大史域高域(Aleksandar Stankovic)、杜柏奴域(Luka Topalovic)

前锋：比奥艾斯保薛图(Francesco Pio Esposito)、安治邦尼(Ange-Yoan Bonny)、马迪奥拉维利(Matteo Lavelli)、莫斯科尼(Mattia Mosconi)、伊迪斯奥(Jamal Iddrissou)

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