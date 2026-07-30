世界杯2026｜球迷促英格兰罢踢世界杯 欧洲足协酝酿大反击

近期国际足协卖盘引发巨大争议。球迷强烈要求英格兰杯葛世界杯，抗议FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）企图出售赛事主办权牟利。英格兰足总带头反对，欧洲足协（UEFA）亦将召开紧急会议，世界杯随时面临大规模罢踢危机。球迷强烈要求英格兰罢踢世界杯，以抗议国际足协（FIFA）将这项球坛最大盛事「出售」的阴谋。

早前恩芬天奴向211个FIFA成员国下达最后通牒，会员国只要在53日内签署他提出的新协议，每个国家足总即可获得3,000万英镑的一次性「利诱」款项。据悉，他打算成立一个名为「Fifa Forward Enterprise」的赛事组织，并计划将世界杯由四年一届改为每两年举办一次。若出售赛事股权的计划如期落实，恩芬天奴及其美国利益集团将能从中抽走数以百万计的巨额资金。愤怒的球迷批评此举纯属贪婪，直指「必须阻止」恩芬天奴。欧洲足协五十五个成员国正准备召开紧急会议商讨强硬对策，这极可能引发一场针对世界杯的大规模杯葛行动。

英格兰足总带头反对 球迷怒轰「揿住抢」

英格兰足总目前正带头反对。其高层表明，对世界足球主管机关FIFA企图成立私人公司来营运赛事的计划，当中「缺乏程序公义」感到深切关注。事实上，三狮军团的球迷早前在球队晋级今夏世界杯四强时，已被恩芬天奴制定的天价门票剥削过一番。

球迷现正敦促英足总果断回应。67岁英格兰球迷夏利斯直言：「这将会是世界杯的末日。FIFA为了金钱正在出卖足球的灵魂。UEFA应该带领其成员国退出FIFA，并罢踢下届世界杯，这是唯一能让FIFA清醒的方法。这一切都只是为了让恩芬天奴赚更多钱。」

FIFA主席恩芬天奴企图出售赛事主办权牟利牵涉美国政商势力。美联社

牵涉美国政商势力 英国新任首相开腔炮轰

据了解，恩芬天奴已向好友兼商业伙伴美国总统特朗普（Donald Trump）就此重大变革，作出秘密咨询，当中包括联系由特朗普女婿贾里德·古什纳（Jared Kushner）胞弟祖舒亚·古什纳（Joshua Kushner）所经营的投资公司 Thrive。英国新任首相贝安德（Andy Burnham）亦猛烈抨击该提案。前英足总及曼城主席大卫伯恩斯坦（David Bernstein）更强调，若恩芬天奴的提案获通过，英格兰必须退出世界杯。他怒斥：「整件事极度糟糕，充满任人唯亲与裙带关系。坦白说，这令人作呕。」英足总发言人则表示：「我们对此提案完全不知情，目前亦未掌握任何实质细节。」

足球界现分歧 亚洲足协表失望

然而，欧洲足协内部并非一面倒反对相关计划。捷克足协主席特伦达（David Trunda）表示，他能看到这位56岁瑞士籍主席所提计划的「正面影响」。与此同时，中北美洲及加勒比海足协（Concacaf）与亚洲足协（AFC）均已公开表示，对未获纳入计划咨询名单感到相当失望。

